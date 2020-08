IFSP São Carlos abre Processo de Transferência para Curso Técnico

Crédito: Divulgação

O campus de São Carlos do IFSP está com o Processo de Transferência para o Curso Técnico de Qualidade. As inscrições começaram terça-feira, 25 e terminam quinta-feira, 27. O objetivo geral do curso Técnico em Qualidade é formar profissionais de nível médio capacitados a atuar nas áreas operacionais de organizações empresariais, ou de outra natureza, participando do planejamento, implantação, auditoria e controle de qualidade de produtos, serviços e processos, propondo e implementando ações normativas, corretivas e preventivas. O curso é gratuito, tem seu acesso por meio de processos seletivos. Sua grade curricular prevê a conclusão do curso em três semestres, com aulas de segunda-feira a sexta-feira no período noturno.

Para conhecer as regras e detalhes do Processo de Transferência Externa para o Curso Técnico de Qualidade, acesse o edital em https://drive.ifsp.edu.br/s/09o7eVvRSQLXbq5#pdfviewer.

Outro processo aberto pelo IFSP São Carlos é o de Transferência Externa e Portadores de Diploma de Nível Superior para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Tecnologia em Processos Gerenciais (TPG). As inscrições começaram terça-feira, 25 e terminam quinta-feira, 27. O futuro profissional tecnólogo em ADS formado pelo curso será capaz de coordenar equipes de produção de softwares, inovar e empreender por meio de sistemas computacionais de informação, bem como vistoriar, realizar perícia, avaliar, emitir laudo e parecer técnico em sua área de formação, tendo conhecimento dos aspectos éticos, legais e socioambientais de sua área de atuação e em TPG A formação oferecida é abrangente, abordando temas como Recursos Humanos, Marketing, Produção e Operações e Finanças, dentre outros. Por ser um curso superior, além de preparar o aluno para atuar no mercado de trabalho corporativo, permite acesso à carreira acadêmica, através do ingresso em programas de Mestrado e Doutorado.

Para conhecer as regras e detalhes do Processo de Transferência Externa e Vagas para Portadores de Diploma de Nível Superior para cursos superiores, clique no edital em https://drive.ifsp.edu.br/s/7ib1GY7Jk130h0v#pdfviewer.

O campus de São Carlos também está com vagas abertas para o Processo Seletivo para Cursos Superiores. Para saber e conhecer mais, acesso o site do campus no endereço: scl.ifsp.edu.br

