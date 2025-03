IFSP SÃ£o Carlos abre inscriÃ§Ãµes para vagas remanescentes dos cursos superiores de AdministraÃ§Ã£o e Engenharia AeronÃ¡utica

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

O campus de São Carlos do IFSP abre a partir das 20h desta terça-feira, 18, até às 20h do dia 24 de março, inscrições para vagas remanescentes dos cursos superiores de Administração e Engenharia Aeronáutica.

Para participar é preciso ter concluído o Ensino Médio. As oportunidades são para vagas remanescentes e cadastro de reserva. Vale lembrar que os cursos ocorrem em período integral, com duração de 4 anos para Administração e 5 anos para Engenharia Aeronáutica.

Os cursos são gratuitos e de grande qualidade, contando com um corpo docente de excelência e uma infraestrutura de ponta, como o Hangar, destinado aos cursos de aviação.

O formado em Administração desenvolve competências para construir e implementar planos e projetos, emitir pareceres e laudos, prestar consultoria, assessoria, exercer gestão e liderança. Atua na gestão de conflitos, inerentes à relação capital e trabalho, pautado na ética e na solidariedade, enquanto ser humano, cidadão e profissional. Empreende, produz e divulga novos conhecimentos, tecnologias, serviços e produtos.

Já o formado em Engenharia Aeronáutica responsável pelo gerenciamento do processo de manutenção, que envolve a realização de reparos e inspeções periódicas da estrutura e dos equipamentos. Além disso, pode gerenciar obras e serviços ligados à infraestrutura aeronáutica, como o planejamento de linhas e o gerenciamento de tráfego aéreo. Coordena e supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos, efetua vistorias, perícias e avaliações emitindo laudos e pareceres.

Todas as regras, prazos e link de inscrição estão disponíveis no site do Instituto: scl.ifsp.edu.br

