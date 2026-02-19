IFSP São Carlos abre inscrições para Curso Preparatório ao Ensino Médio 2027 destinado a alunos do 9º ano

O campus São Carlos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), abre inscrições de 19/02 a 09/03/2026 para o Programa Partiu IF 2026. O Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para o acesso de estudantes da rede pública de ensino à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - PartiuIF, tem a finalidade de oferecer aulas e atividades voltadas para a recuperação de aprendizagens de estudantes do nono ano do Ensino Fundamental matriculados em escolas públicas, e recompor as habilidades e competências necessárias para melhorar as oportunidades educacionais de acessar e permanecer no Ensino Médio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O curso é voltado para alunos que estão cursando o 9º ano das escolas públicas e que desejam ingressar no IFSP para cursar o Ensino Médio em 2027. Em São Carlos são 40 vagas para o Partiu IF que ocorrerá de 2ª, 4ª e 5ª feira, das 14h às 18h. Os alunos aprovados receberão aulas de reforço de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Naturais. O aluno que tiver presença nas aulas receberá o auxílio de R$ 200,00 por mês.

Para se inscrever, o candidato deve acessar https://scl.ifsp.edu.br/ e realizar as inscrições de 19/02 a 09/03/2026. O critério de seleção é sorteio e comprovação da documentação.

