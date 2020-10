IFSP São Carlos abre inscrições para a pós-graduação em Educação

Crédito: Divulgação

Do dia 7 ao dia 25 de novembro de 2020, o campus de São Carlos do IFSP abre inscrições para o curso de Pós-Graduação em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade. São ofertadas 30 vagas para o 1º semestre de 2021.

A Pós-Graduação em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade é dirigida a profissionais da educação licenciados ou que atuem/atuaram na área, portadores de diploma de nível superior de graduação obtido em instituições de ensino superior em cursos autorizados pelos órgãos responsáveis, reconhecidos e credenciados pelo Ministério da Educação.

O curso busca contribuir para o desenvolvimento teórico e prático de profissionais da educação de forma a estimular a reflexão e a criticidade do conhecimento educacional brasileiro no que se refere à ciência, tecnologia e sociedade favorecendo a melhoria da qualidade do ensino. O egresso do curso de Especialização em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade está habilitado a atuar em diversas áreas da educação, tendo competências e habilidades para gerar, analisar e difundir novos conhecimentos, elaborar projetos, integrando inovações tecnológicas e sociais no âmbito educacional. Está apto a utilizar ambientes virtuais de aprendizagem, dominando as novas tecnologias empregadas no processo de ensino. Em sua atuação, prima pelo desenvolvimento integral do educando, sua formação ética, a construção de sua autonomia intelectual, de seu pensamento crítico e atento ao bem-estar coletivo.

A seleção é feita através de Carta de Interesse e análise do Histórico Escolar da Graduação. Para conhecer os detalhes, regras e o cronograma do Processo Seletivo da Pós-Graduação em Educação, clique no link a seguir: https://scl.ifsp.edu.br/index.php/cursos/62-ensino/129-processo-seletivo-edu.html

O curso será oferecido aos sábados, nos períodos da manhã e tarde, no campus São Carlos. Na impossibilidade de ofertar o curso de modo presencial, as aulas poderão ser realizadas de maneira remota, com atividades síncronas aos sábados e atividades assíncronas em outros dias da semana.

