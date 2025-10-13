IFSP realiza IV Semana da Gestão com programação gratuita aberta ao público

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), câmpus São Carlos, promove entre os dias 13 e 18 de outubro a IV Semana da Gestão, evento gratuito voltado a estudantes, profissionais e à comunidade em geral. A iniciativa tem como objetivo aproximar o conhecimento acadêmico das práticas do mundo do trabalho, mostrando como a formação técnica e científica pode transformar realidades e impulsionar carreiras.

A programação inclui palestras, minicursos, oficinas, rodas de conversa, jogos estratégicos e debates, abordando temas atuais e de grande relevância, como empreendedorismo, gestão pública, gestão da qualidade, inteligência artificial, sustentabilidade, educação financeira, formação profissional, empregabilidade e carreira.

De acordo com a organização, o evento busca valorizar a interação entre teoria e prática, incentivando a troca de experiências entre alunos, docentes e profissionais do setor. “A Semana da Gestão é um espaço de aprendizado e conexão, que contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes”, destaca a equipe do IFSP.

As atividades são gratuitas e abertas ao público, mediante inscrição pelo site oficial: https://semanadagestao4ifsp.my.canva.site/segest.

O IFSP São Carlos está localizado na Estrada Municipal Paulo Eduardo de Almeida Prado, próximo ao bairro Samambaia.

Leia Também