(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Cidade

IFSP realiza IV Semana da Gestão com programação gratuita aberta ao público

13 Out 2025 - 20h14Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
IFSP realiza IV Semana da Gestão com programação gratuita aberta ao público -

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), câmpus São Carlos, promove entre os dias 13 e 18 de outubro a IV Semana da Gestão, evento gratuito voltado a estudantes, profissionais e à comunidade em geral. A iniciativa tem como objetivo aproximar o conhecimento acadêmico das práticas do mundo do trabalho, mostrando como a formação técnica e científica pode transformar realidades e impulsionar carreiras.

A programação inclui palestras, minicursos, oficinas, rodas de conversa, jogos estratégicos e debates, abordando temas atuais e de grande relevância, como empreendedorismo, gestão pública, gestão da qualidade, inteligência artificial, sustentabilidade, educação financeira, formação profissional, empregabilidade e carreira.

De acordo com a organização, o evento busca valorizar a interação entre teoria e prática, incentivando a troca de experiências entre alunos, docentes e profissionais do setor. “A Semana da Gestão é um espaço de aprendizado e conexão, que contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes”, destaca a equipe do IFSP.

As atividades são gratuitas e abertas ao público, mediante inscrição pelo site oficial: https://semanadagestao4ifsp.my.canva.site/segest.

O IFSP São Carlos está localizado na Estrada Municipal Paulo Eduardo de Almeida Prado, próximo ao bairro Samambaia.

Leia Também

Doutor pela UFSCar conquista 1º lugar no Prêmio Gustav Eirich 2025
Cidade20h54 - 13 Out 2025

Doutor pela UFSCar conquista 1º lugar no Prêmio Gustav Eirich 2025

Prefeitura e SENAR abrem inscrições para cursos gratuitos de capacitação profissional
Cidade19h24 - 13 Out 2025

Prefeitura e SENAR abrem inscrições para cursos gratuitos de capacitação profissional

Adeus a Sandro Resende: bairro Tijuco Preto lamenta a perda de comerciante
Cidade18h50 - 13 Out 2025

Adeus a Sandro Resende: bairro Tijuco Preto lamenta a perda de comerciante

Bazar Itinerante será realizado no Santa Felícia
Cidade18h27 - 13 Out 2025

Bazar Itinerante será realizado no Santa Felícia

Netto Donato discute obras de drenagem com DER e SP Águas
Cidade17h05 - 13 Out 2025

Netto Donato discute obras de drenagem com DER e SP Águas

Últimas Notícias