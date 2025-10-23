IFSP prorroga inscrições para Ensino Médio Integrado e Cursos Técnicos até 6 de novembro

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Câmpus São Carlos anunciou a prorrogação das inscrições para o processo seletivo do Ensino Médio Integrado e dos Cursos Técnicos para o primeiro semestre de 2026. Os interessados agora têm até o dia 6 de novembro de 2025 para garantir sua participação.

Ao todo, são oferecidas 200 vagas gratuitas, distribuídas entre os dois níveis de formação.

Para o Ensino Médio Integrado, o IFSP oferece 80 vagas, sendo:

40 para o curso de Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio;

40 para o curso de Manutenção Aeronáutica em Aviônicos Integrado ao Ensino Médio.

Ambos têm duração de três anos, com aulas em período integral (manhã e tarde). Os candidatos devem ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental no momento da matrícula.

Já para os Cursos Técnicos, são 120 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula (40 vagas, duração de 2 anos);

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor (40 vagas, duração de 2 anos);

Técnico em Qualidade (40 vagas, duração de 1 ano e meio).

As aulas desses cursos ocorrem no período noturno, e podem se inscrever estudantes que estejam no 2º ou 3º ano do Ensino Médio, ou que já o tenham concluído. Todos os cursos possuem alta taxa de empregabilidade.

O ingresso será feito por meio de prova objetiva no dia 7 de dezembro de 2025, com 30 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática, baseadas nos conteúdos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Embora os cursos sejam totalmente gratuitos, é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 60,00 (para o Ensino Médio Integrado) ou R$ 30,00 (para os Cursos Técnicos). O pagamento deve ser feito exclusivamente no Banco do Brasil, para confirmar a inscrição.

Mais informações sobre o processo seletivo e os cursos estão disponíveis no site oficial do campus: scl.ifsp.edu.br

Leia Também