IFSP possui 40 vagas gratuitas para o curso superior de processos gerenciais

O campus São Carlos, do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), está com inscrições abertas até o dia 01/06/2025 para 40 vagas do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. O Curso é presencial, ocorre no período noturno, com duração de 5 semestres (2 anos e meio) e totalmente gratuito.

Para se inscrever é necessário ter o Ensino Médio Completo e ter realizado o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) pelo menos uma vez entre os anos de 2009 a 2024. Os candidatos não podem ter sido eliminados em alguma das provas ou obtido nota zero na redação. O site para realizar a inscrição é https://processoseletivo.ifsp.edu.br/ e a taxa para participar é de R$ 30,00. Vale lembrar que o candidato paga apenas a taxa de inscrição, o curso é totalmente gratuito.

O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais tem como enfoque formar profissionais que atuarão nos processos de gestão das empresas, principalmente das micro e pequenas. A formação oferecida é abrangente, possibilitando a atuação profissional em Recursos Humanos, Marketing, Produção e Operações e Finanças, dentre outros. É um curso com alta empregabilidade.

Informática Aplicada à Gestão, Comunicação Empresarial, Contabilidade, Relações Interpessoais e Liderança, Processos de Marketing, Processos Logísticos e Cadeia de Suprimentos são algumas das disciplinas que o aluno irá cursar.

Não perca a oportunidade de fazer um curso superior gratuito, com duração rápida e forte inserção no mercado de trabalho. As aulas iniciam no 2º semestre deste ano.

Maiores informações: processoseletivo.scl@ifsp.edu.br

