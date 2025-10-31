IFSP oferece 40 vagas gratuitas para o curso técnico de qualidade

O campus São Carlos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com os últimos dias de inscrição para o Processo Seletivo para ingresso no Ensino Médio Integrado e Cursos Técnicos. O prazo para se inscrever termina no próximo dia 06/11. Dentro as possibilidades, destaca-se o Curso Técnico de Qualidade, curso com alta empregabilidade e adesão em diversos setores do mundo do trabalho: indústrias, comércio, laboratórios.

O Curso Técnico de Qualidade forma o profissional que participa do planejamento, implantação, auditoria e controle de qualidade de produtos, serviços e processos, propondo e implementando ações normativas, corretivas e preventivas. Durante o curso o aluno fará disciplinas como Comunicação Empresarial, Informática Básica, Fundamentos da Qualidade, Normas e Normatização e disciplinas como temáticas atuais como Qualidade em Serviços e Empreendedorismo.

É importante destacar que o curso oferece 40 vagas, é presencial, ocorre no período noturno, possui duração de 1 ano e meio e é totalmente gratuito.

Para participar da seleção deste curso é preciso estar cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio no momento da matrícula ou já ter concluído o Ensino Médio. A seleção ocorre através de prova com 15 questões de Língua Portuguesa e 15 de Matemática com conteúdos apreendidos no Ensino Fundamental. A prova será realizada no dia 07/12/25 e o curso começará em meados de fevereiro de 2026. O curso é totalmente gratuito mas para participar do processo seletivo é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 30,00. Este pagamento deve ser feito exclusivamente no Banco do Brasil.

Para fazer a inscrição, ter maiores informações do Processo Seletivo, dos cursos e do campus São Carlos do IFSP, o candidato deve acessar o site scl.ifsp.edu.br

