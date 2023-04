IFSP oferece 120 vagas para cursos técnicos em São Carlos

IFSP - Crédito: Divulgação

No segundo semestre de 2023, o Instituto Federal de São Paulo oferece 2.020 vagas para 50 cursos em 26 câmpus espalhados pelo estado. Nos câmpus Araraquara e São Carlos estão sendo ofertadas 160 vagas. Os cursos são ofertados nas modalidades concomitante e subsequente ao ensino médio, ou seja, para quem está cursando ou já concluiu o ensino médio. Todos os cursos são gratuitos, sem cobrança de matrícula ou de mensalidade.

As vagas dos cursos técnicos estão disponíveis nos seguintes câmpus: Araraquara, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Presidente Epitácio, Piracicaba, Pirituba, Registro, Salto, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba e Suzano.

Os interessados devem se inscrever no período de 24 de abril a 14 de maio por meio do endereço eletrônico processoseletivo.ifsp.edu.br/ e pagar uma taxa de inscrição, no valor de R$ 20 para realizar a prova. O valor pode ser pago por meio de PIX, cartão de crédito ou boleto GRU (Guia de Recolhimento da União). Na opção boleto GRU, o pagamento deve ser feito exclusivamente no Banco do Brasil.

Os candidatos que possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (renda igual ou menor a R$ 1.953,00) e tiverem cursado o ensino fundamental em escola da rede pública, ou com bolsa integral em escola da rede privada, podem solicitar, no período de 24 de abril a 7 de maio, a isenção do pagamento da taxa de inscrição.

A prova do processo seletivo será aplicada no dia 18 de junho, na cidade onde o candidato escolher estudar e terá duração de três horas. A avaliação será composta por 30 questões de múltipla escolha que avaliarão os conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com conteúdos trabalhados do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Edital n.º 261/2023.

É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de informações sobre a realização da prova, além de todas as etapas do processo seletivo.

Acompanhe o calendário do processo, o tutorial de inscrição e de pagamento da GRU, bem como outras informações sobre a seleção para cursos técnicos em www.ifsp.edu.br/ps2023cs-2.

IO que são cursos técnicos concomitantes e subsequentes?

Os cursos técnicos concomitantes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o ensino técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, estar matriculado no 2º ou no 3º ano do ensino médio em outra escola.

Os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o ensino técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído o ensino médio.

Não há limite de idade para estudar no IFSP! Esta é a oportunidade de fazer um excelente curso técnico. O Instituto Federal oferece chances de estudo, qualificação e recolocação no mercado de trabalho para todos. Escolha seu curso técnico e aprimore sua formação.

Reserva de vagas

O IFSP mantém a política de ações afirmativas na distribuição de vagas do seu processo seletivo. Dessa forma, 50% das vagas de cada curso são reservadas apenas a candidatos que estudaram o ensino fundamental, integralmente, em instituições públicas brasileiras de ensino. Também há vagas destinadas a candidatos que possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, e candidatos com deficiência.

Confira as vagas ofertadas pelos câmpus:

Araraquara – 40

Técnico em Mecatrônica (40 vagas — período noturno)

São Carlos – 120

Técnico em Qualidade (40 vagas — período noturno)

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula (40 vagas — período noturno)

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor (40 vagas — período noturno)

