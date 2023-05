IFSP está com inscrições abertas para 80 vagas de cursos superiores em São Carlos

Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece 80 vagasparacursossuperiores de graduação gratuitos no campus São Carlos. Em todo o estado de São Paulo são ofertadas 840 vagaspara o segundo semestre de 2023. As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas entre 18 de maio e 13 de junho. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Para efetivar a inscrição, o candidato deve ler o Edital n° 286/2023 na íntegra, realizar o cadastro, preencher o formulário eletrônico de inscrição e o questionário socioeconômico no Portal do Candidato, por meio do site processoseletivo.ifsp.edu.br.

A seleção será realizada por meio do Vestibular Enem IFSP, que utilizará para classificação dos candidatos, exclusivamente, as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edições: 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Os candidatos escolhem o ano em que tiveram melhor desempenho e não podem ter sido eliminados em nenhuma das provas ou obtido nota zero na redação.

Confira as vagas ofertadas pelo Campus São Carlos:

Curso Duração Turno Vagas Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 6 semestres Noturno 40 Tecnólogo em Processos Gerenciais 5 semestres Noturno 40

As matrículas de primeira chamada acontecerão no período de 26 a 28/06/2023.

Para mais informações acesse scl.ifsp.edu.br e ifsp.edu.br/vestibularenem2023 ou entre em contato através do e-mail processoseletivo.scl@ifsp.edu.br.

Leia Também