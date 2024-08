IFSP está com 200 vagas abertas para cursos técnicos em São Carlos

IFSP campus São Carlos iniciará o curso de Bacharelado em Administração a partir de 2023 - Crédito: Divulgação

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site: https://processoseletivo.ifsp.edu.br/cursos-tecnicos-2025-1/. No formulário de inscrição, é obrigatório informar o número do CPF do próprio candidato.

Para a inscrição, será cobrada uma taxa de R$ 50 para os candidatos aos cursos técnicos integrados e R$ 20 para os candidatos aos cursos técnicos concomitantes ou subsequentes. O pagamento poderá ser feito por meio de Pix, cartão de crédito ou GRU.

Todos os cursos do IFSP são gratuitos. Não existe cobrança de matrícula ou de mensalidade. O valor pago para participar do processo seletivo é usado para cobrir os gastos com a elaboração e a aplicação das provas.

Isenção da taxa de inscrição

Poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (renda menor ou igual a R$ 2.118,00) por pessoa e que também tenham estudado do 1º ao 9º ano ou da 1ª à 8ª série do ensino fundamental integralmente em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada.

O pedido de isenção deve ser realizado até o dia 18 de agosto no próprio sistema de inscrição.

Modalidades de cursos

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa tanto o ensino médio quanto o técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído o ensino fundamental até a data de matrícula.

Os cursos técnicos concomitantes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o ensino técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, estar matriculado no 2º ou 3º anos do ensino médio em outra escola (exceto para o curso de Edificações do Campus São Paulo, que o ingresso pode ser realizado a partir do 1º ano do ensino médio).

Os cursos técnicos subsequentes ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o ensino técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído o ensino médio até a data de matrícula.

São Carlos - 200 vagas

Técnico em Informática para a Internet Integrado ao Ensino Médio - integral – 40 vagas

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Aviônicos Integrado ao Ensino Médio – integral – 40 vagas

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula – noturno – 40 vagas

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor – noturno – 40 vagas

Técnico em Qualidade - noturno - 40 vagas

Prova

As provas terão duração de três horas e serão realizadas no dia 20 de outubro de 2024 na mesma cidade ou região do campus escolhido na inscrição.

As provas serão constituídas por 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada. As questões contemplarão conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática conforme os conteúdos trabalhados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

O horário e o local da prova serão divulgados no dia 17 de outubro.

