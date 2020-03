IFSP atende orientação do Ministério da Saúde e suspende aulas

A assessoria de imprensa do campus São Carlos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), através de nota oficial, informou que as aulas estão suspensas de 16 a 29 de março, devido a pandemia mundial do Coronavírus.

A reitoria do IFSP tomou tal decisão após vídeo-conferência realizada na tarde deste sábado, 14, em razão das novas orientações passadas pelo Ministério da Saúde quanto à constatação de mudança de fase na propagação do COVID-19.

Todas as aulas presenciais nos campus do IFSP estão suspensas a partir desta segunda-feira, 16, até o dia 29 de março, com a possibilidade de prorrogação dependendo das determinações das autoridades de saúde.

Abaixo segue a nota oficial do IFSP:

NOTA DA REITORIA

A Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio do Comitê de Crise, esteve reunida na tarde deste sábado, 14, por vídeo-conferência, em razão das novas orientações recebidas do Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo quanto à constatação de mudança de fase na propagação do COVID-19.

Dessa forma, seguindo também orientações do setor de saúde do IFSP, o coletivo decidiu pela suspensão de todas as aulas PRESENCIAIS nos campus do IFSP, de 16 a 29 de março, podendo este prazo ser prorrogado de acordo com as necessidades e orientações das autoridades de saúde. Os servidores da reitoria e campus manterão, dentro das suas competências, trabalho remoto (TR) a ser organizado junto às chefias imediatas. Na necessidade de reuniões essas deverão ser realizadas preferencialmente por meios eletrônicos, evitando, assim, aglomerações de pessoas.

O Comitê de Crise solicita que toda a comunidade acadêmica esteja atenta aos informes desse coletivo no portal do www.ifsp.edu.br. O Comitê manterá suas reuniões diárias, acompanhará os acontecimentos nos campus e, quando necessário, emitirá notas com informes sobre o enfrentamento do COVID-19 nas unidades do IFSP. Durante as reuniões o Comitê também deliberará sobre as questões administrativas envolvidas nas diversas atividades que são realizadas pelos servidores e terceirizadas nos campus.

Informes dos campus podem ser feitos pelo e-mail: comitedecrise@ifsp.edu.br.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também