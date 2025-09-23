IFSP abre vagas para o Ensino Médio Integrado 2026 e cursos técnicos

Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), com ingresso no primeiro semestre de 2026. Os interessados devem se inscrever entre 22 de setembro e 20 de outubro de 2025, por meio do site concurso.fundacaocefetminas.org.br

No campus São Carlos são ofertadas 80 vagas para o Ensino Médio Integrado. São 40 vagas para o curso de Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio e 40 vagas para o curso de Manutenção Aeronáutica em Aviônicos Integrado ao Ensino Médio. Ambos ocorrem no período integral (aulas manhã e tarde) e com 3 anos de duração. Para estes cursos é necessário ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental no momento da matrícula.

Já para os cursos técnicos, o campus São Carlos oferece 3 opções: curso técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula (40 vagas, duração de 2 anos); curso técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor (40 vagas, duração de 2 anos) e curso técnico em Qualidade (40 vagas, duração de 1 ano e meio). Todos os cursos são presenciais e noturno. É preciso estar no 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou ter o Ensino Médio concluído no momento da matrícula para ingressar em um curso técnico.

A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para cursos integrados e R$ 30,00 para concomitantes e subsequentes. Porém, entre 22 de setembro e 1º de outubro de 2025, é possível solicitar a isenção do pagamento.

O benefício pode ser concedido a candidatos com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277) que tenham estudado todo o Ensino Fundamental em escola pública ou em escola particular com bolsa integral, além de possuir inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O pedido de isenção deve ser feito durante o ato da inscrição.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, com 30 questões de múltipla escolha: 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática, baseadas nos conteúdos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A prova será aplicada no dia 7 de dezembro de 2025 (domingo), no município do campus escolhido, com duração de três horas.

Para conhecer mais sobre o campus São Carlos e seus cursos, acesse scl.ifsp.edu.br

Leia Também