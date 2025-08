IFSP abre inscrições para vagas remanescentes da pós-graduação em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus São Carlos, está com inscrições abertas para o edital de vagas remanescentes da pós-graduação lato sensu em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade. O curso é gratuito, presencial e as aulas são realizadas aos sábados.

As inscrições seguem até o dia 8 de agosto de 2025 e a seleção será feita por meio da análise do histórico escolar da graduação. A especialização é voltada a professores que atuam nas redes públicas e também a profissionais formados em cursos de licenciatura.

Com foco na formação crítica e reflexiva, o curso visa contribuir para o desenvolvimento teórico e prático de profissionais da educação, promovendo a articulação entre ciência, tecnologia e sociedade com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino. Entre as disciplinas oferecidas estão História da Ciência e da Tecnologia, Cultura, Identidade e Diversidade, e Tópicos Especiais para a Educação Inclusiva.

Os interessados podem conferir o edital completo com prazos e regras pelo link:

https://scl.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/60-ultimas-noticias/noticia-em-destaque/3140-edital-de-vagas-remanescentes-para-a-pos-graduacao-lato-sensu-em-educacao-ciencia-tecnologia-e-sociedade.html

Mais informações sobre os cursos oferecidos pelo campus São Carlos, que vão do ensino médio integrado à pós-graduação, estão disponíveis em scl.ifsp.edu.br ou pelo e-mail processoseletivo.scl@ifsp.edu.br.