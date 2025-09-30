(16) 99963-6036
IFSP abre inscrições para pós-graduação gratuita em Educação

30 Set 2025 - 21h05Por Jessica Carvalho R.
O campus São Carlos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas até o dia 17 de novembro de 2025 para a pós-graduação lato sensu em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade. O curso é gratuito, presencial e voltado principalmente a profissionais da educação.

Estrutura do curso

A especialização terá duração de quatro semestres, com carga horária total de 420 horas – sendo 360 horas destinadas às disciplinas e 60 horas para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
As aulas ocorrerão aos sábados, facilitando a participação de docentes em atividade ou de profissionais já inseridos no mercado.

Processo seletivo

Nesta edição, estão sendo ofertadas 30 vagas. A seleção dos candidatos será feita em duas etapas:

Análise da Carta de Interesse – eliminatória e classificatória.

Análise do Histórico Escolar da Graduação – de caráter classificatório.

Público-alvo

O curso é voltado a docentes que atuam em sala de aula ou em outras esferas da escola, além de formados em licenciaturas. Também podem se inscrever profissionais graduados em qualquer curso de nível superior reconhecido pelo MEC.

Informações e contato

Mais detalhes sobre o processo seletivo e a pós-graduação podem ser consultados no site scl.ifsp.edu.br ou pelo e-mail: coord.edu.scl@ifsp.edu.br.

