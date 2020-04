IFSP abre inscrições para pós-graduação em educação; Curso é gratuito e de alta qualidade

Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, Câmpus São Carlos, publicou edital contendo as normas referentes ao processo seletivo para o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade.

São 30 vagas para ingresso no segundo semestre de 2020. As inscrições ocorrem no período de 25/4 a 13/5, através de via eletrônica. Todas as etapas do processo seletivo também serão realizadas através de via eletrônica.

O curso de Especialização em Educação é gratuito, tem duração de dois anos e tem como público alvo graduados em cursos de licenciatura e graduados em demais cursos superiores com experiência de atuação profissional na área de educação. Curso presencial, gratuito e com aulas aos sábados!

Para conferir todas as informações e regras deste processo seletivo, clique no link abaixo: https://scl.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-noticias/836-oportunidade-de-estudo-processo-seletivo-para-a-pos-graduacao-em-educacao-ciencia-tecnologia-e-sociedade.html

