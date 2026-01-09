(16) 99963-6036
sexta, 09 de janeiro de 2026
Cidade

IFSP abre inscrições para curso técnico em Manutenção Aeronáutica voltado a mulheres de baixa renda

09 Jan 2026 - 14h20Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
IFSP abre inscrições para curso técnico em Manutenção Aeronáutica voltado a mulheres de baixa renda -

O campus São Carlos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas, entre os dias 12 e 15 de janeiro de 2026, para o Curso Técnico em Manutenção Aeronáutica com habilitação em Grupo Motopropulsor, destinado prioritariamente a mulheres de baixa renda residentes em São Carlos e Ibaté.

O curso é oferecido em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e contará com bolsas assistenciais no valor de R$ 700 mensais para até 40 alunas, desde que mantenham frequência mínima de 75% e nota igual ou superior a 6,0 em cada disciplina. Com isso, além de totalmente gratuito, o curso garante apoio financeiro para a permanência das estudantes.

Formação e duração

Com duração de 24 meses e aulas no período noturno, o curso tem como objetivo formar profissionais aptas a realizar e orientar tecnicamente a manutenção preventiva, corretiva e preditiva de aeronaves, atuando no preparo, na documentação e na execução dos serviços, sempre de acordo com normas técnicas, manuais e exigências de agências reguladoras nacionais e internacionais.

Quem pode se inscrever

As vagas são destinadas a candidatas com ensino médio completo, preferencialmente mulheres, oriundas de comunidades de baixa renda e residentes em São Carlos ou Ibaté. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site processoseletivo.ifsp.edu.br, no período de 12 a 15 de janeiro de 2026.

Edital e informações

Todas as regras, prazos e detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital publicado no site do IFSP São Carlos. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail processoseletivo.scl@ifsp.edu.br.

Para conhecer outros cursos oferecidos pelo campus, o IFSP São Carlos disponibiliza informações completas em scl.ifsp.edu.br.

Leia Também

Usuários reclamam de filas e falta de entrega de encomendas no Correios da Vila Isabel
Cidade14h35 - 09 Jan 2026

Usuários reclamam de filas e falta de entrega de encomendas no Correios da Vila Isabel

SAAE atua em ponto crítico de descarte irregular no Jardim Embaré III
Cidade14h32 - 09 Jan 2026

SAAE atua em ponto crítico de descarte irregular no Jardim Embaré III

Santa Casa ultrapassa 160 atendimentos e fortalece Ambulatório da Dor em 2025; veja como agendar
Cidade12h23 - 09 Jan 2026

Santa Casa ultrapassa 160 atendimentos e fortalece Ambulatório da Dor em 2025; veja como agendar

Biblioteca Comunitária da UFSCar recebe exposição “Imagens que falam” até 28 de janeiro
Cidade11h20 - 09 Jan 2026

Biblioteca Comunitária da UFSCar recebe exposição “Imagens que falam” até 28 de janeiro

Veja quem levou o VW Tera na promoção de Natal do Shopping Iguatemi
"Natal Mágico"10h57 - 09 Jan 2026

Veja quem levou o VW Tera na promoção de Natal do Shopping Iguatemi

Últimas Notícias