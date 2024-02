IFSC/USP São Carlos marca presença no maior evento mundial de óptica e fotônica

Crédito: Divulgação

O “Moscone Center”, localizado na cidade de San Francisco, no Estado da Califórnia (EUA), recebeu entre os dias 27 de janeiro e 1 de fevereiro do corrente ano o “SPIE Photonics West 2024”, o maior evento nas áreas de óptica e fotônica, com a presença de mais de 24 mil inscritos, oriundos de 70 países, entre os quais se contou com uma grande delegação do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) constituída por 18 componentes - pesquisadores e alunos de pós-graduação - pertencentes aos Grupos de Óptica e de Fotônica, bem como do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF), alocado em nosso Instituto, e que levaram para este evento um elevado número de contribuições através de palestras e apresentações, mostrando a pujança desse Instituto nessas áreas de conhecimento.

O Grupo de Óptica, que foi liderado pelo Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, levou uma equipe das áreas de ciências básica e aplicada, correspondente a área de biofotônica com aplicações na área de saúde, enquanto o Grupo de Fotônica, liderado pelos Profs. Cleber Renato Mendonça e Lino Misoguti, fez-se representar por pesquisadores e alunos especializados nessa mesma área de conhecimento, com destaque para as técnicas de pulsos curtos, cujo tema dominou as apresentações.

Com a participação de 1.500 expositores, este grandioso evento científico promovido pela SPIE - Sociedade Internacional de Óptica e Fotônica (International Society for Optics and Photonics), reuniu pesquisadores, engenheiros, empreendedores e líderes empresariais de todo o mundo, que se dividiram em cerca de 5 mil apresentações técnicas e conferências, com o objetivo de aprofundar a ciência, a tecnologia e as aplicações nas áreas de óptica e fotônica. O evento também incluiu uma ampla variedade de demonstrações de produtos nas áreas de exposição, feiras de negócios, fóruns, bem como uma feira de empregos, entre inúmeros eventos paralelos.

A palestra proferida pelo Prof. Vanderlei Bagnato, que incidiu sobre a técnica desenvolvida no IFSC/USP sobre o uso de técnicas ópticas e fotônicas dedicadas à quebra das bactérias resistentes, suscitou um grande interesse por parte de toda a comunidade científica reunida nesse evento, tendo sido, inclusive, tema para uma extensa reportagem que será publicada em breve na “Photonics West”, a nível mundial. A aplicação das técnicas na área da saúde, bem como o desenvolvimento instrumental, também foram temas de destaque abordados pela equipe de pesquisadores do CEPOF.

Além das delegações do IFSC/USP e do CEPOF, também estiveram presentes, representando nossa cidade, técnicos portadores de projetos que, em parceria com empresas, apresentaram resultados e a relevância dessas ações para a agricultura brasileira.

Para o Prof. Bagnato “O encontro serviu para mostrar os novos caminhos que estão sendo percorridos pelas áreas de óptica e fotônica, dedicados a resolver os problemas mais prementes da sociedade. A relevância comprovada através do grande número de participantes do Instituto de Física de São Carlos (USP) mostra que estas áreas estão destinadas a contribuir para o desenvolvimento do conhecimento e das aplicações que trarão soluções para problemas sérios enfrentados pela sociedade, nos dias atuais”.

A delegação, liderada pelo Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, constituída por alunos de pós-graduação que apresentaram trabalhos neste evento: Michele Requena (A&M Texas), Natasha Mezzacappo (IFSC/USP - A&M Texas), Erika Ayala (IFSC/USP - A&M Texas), Amanda Zangirolami (A&M Texas), Fernanda Alves (IFSC/USP), Bruno Oliveira (IFSC/USP), e Antônio Eduardo de Aquino Junior (IFSC/USP). Na circunstância, parte da delegação teve também a oportunidade de visitar a Universidade de Stanford, onde conheceu os departamentos de bioengenharia e de engenharia química, tendo em vistas futuras colaborações.

A “SPIE Photonics West 2025” acontecerá de 25 a 30 de janeiro, igualmente no “Moscone Center” em São Francisco (EUA), sendo que a chamada de trabalhos para o evento será aberta na primavera deste ano. A SPIE reúne engenheiros, cientistas, estudantes e profissionais de negócios para promover a ciência e a tecnologia baseadas na luz. Fundada em 1955, a SPIE conecta-se e interage com o seu público global através de conferências e exposições. (Rui Sintra - Jornalista - IFSC/USP)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também