IFSC/USP São Carlos inicia atividades didáticas não-presenciais com seus alunos

A partir desta terça-feira, 17, e por tempo indeterminado, o Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo (IFSC/USP), está implementando um sistema para que todas as atividades didáticas sejam realizadas em modo não-presencial, nomeadamente, aulas teóricas e em laboratório, tendo em vistas minimizar prejuízos aos estudantes de graduação e pós-graduação, causados pelos condicionamentos impostos pelas autoridades sanitárias em relação à disseminação do Coronavirus.

Dessa forma e tendo em consideração que as pesquisas em curso no IFSC/USP não irão cessar, os docentes e pesquisadores do Instituto estarão utilizando o sistema e-Disciplinas USP, que permite o registro da participação dos estudantes mitigando problemas futuros. O e-Disciplinas USP permite trocar mensagens com os estudantes, oferecer aulas online, trocar arquivos, compartilhar telas, compartilhar slides etc., sendo que cada docente oferecerá sua aula no mesmo dia e horário que a aula presencial estava marcada. O intuito é não convocar os alunos a se deslocarem à USP de São Carlos, seja por que motivo for.

Para dar suporte a todos os professores nesta nova metodologia, a SCINFOR - Seção Técnica de Informática do IFSC/USP estará de plantão.

No que respeita aos alunos, suas participações nas atividades não-presenciais são obrigatórias e fazem parte do oferecimento normal das disciplinas, sendo que as presenças serão computadas automaticamente pelo sistema e-Disciplinas no momento em que fizerem o login. As regras de presença continuam valendo.

Todas as avaliações presenciais estão suspensas até segunda ordem. Avaliações online podem ser realizadas de acordo com a solicitação do docente. (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

