IFSC/USP São Carlos ganha microscópios eletrônicos de última geração

Crédito: Divulgação

Chegaram ao IFSC/USP São Carlos, em seu prédio localizado na Área-2 do Campus USP, os novos crio-microscópios eletrônicos, equipamentos que irão proporcionar um salto significativo nas pesquisas na área de biologia estrutural, e que irão oferecer informações de alta resolução, sem precedentes, quer sobre as proteínas isoladas, quer, ainda, diretamente dentro das células, um avanço possibilitado pelo Programa de Equipamentos Multiusuários Científicos da Fapesp de 2022.

Os novos equipamentos - Tundra Cryo-TEM e o Aquilos 2 Cryo-FIB-SEM-iFLM, ambos da Thermo Fisher Scientific -, que irão revolucionar as capacidades de pesquisa que se realizam no IFSC/USP, irão complementar uma rede de infraestrutura de acesso aberto em toda a América do Sul, dedicada ao cryo-EM biológico, juntamente com o LNNano, CENABio, Cebem e outros.

Enquanto os pesquisadores e técnicos do IFSC/USP desempacotam as dezessete caixas, correspondentes a cerca de seis toneladas de tecnologia de ponta, procede-se neste momento à adaptação do prédio que irá acolher os equipamentos antes do início da instalação.

Os cientistas preparam-se, assim, para explorar novas fronteiras em biologia estrutural e as equipes não poderiam estar mais entusiasmadas para embarcar nesta jornada, com uma comunidade científica tão motivada, com os devidos agradecimentos à Fapesp, ao IFSC/USP e ao CIERMag pelo apoio contínuo que tem sido dado. (Rui Sintra - Jornalista - IFSC/USP)

