IFSC/USP São Carlos faz chamada para participação de alunos de graduação de todo o mundo

Crédito: Divulgação

A Comissão de Relações Internacionais do Instituto de Física de São Carlos (CRInt-IFSC/USP), por meio de seus coordenadores - Profs. Gregório C. Faria e Diogo Boito, abriu as inscrições para a participação de estudantes de graduação de fora do Brasil oriundos de todo o mundo para o programa de estágio internacional (International Undergraduate Internships Programa) que ocorrerá pelo período de dois meses, em suas instalações, entre 2023 e 2024.

O objetivo da CRInt do IFSC/USP é dobrar o número de alunos estrangeiros que participaram do programa anterior, intitulado Jhoti, Cortes & Salazar Scholarships, (7) em 2022, onde houve 250 candidaturas, pretendendo acolher este ano um total de até 15 estudantes. Os estágios ocorrerão entre os meses de novembro de 2023 e 2024, de forma a englobar as férias de verão que acontecem nos dois hemisférios.

“É uma expansão do fantástico programa iniciado anteriormente pelo professor Richard Garratt e que obteve um enorme sucesso, que nesse momento teve como foco os alunos residentes na América Latina, com ênfase em estágios com projetos que envolvessem pesquisa na área de ciências biológicas. Agora, a intenção é dar um passo em frente e expandir esse programa de intercâmbio internacional para alunos de todo o mundo, convidando-os a passar dois meses no IFSC/USP e em qualquer área de pesquisa que integra o nosso Instituto”, sublinha o Prof. Gregório Faria.

As excelentes experiências vivenciadas pelos alunos que anteriormente participaram deste programa e pelos próprios pesquisadores do IFSC/USP em anos anteriores fizeram com que a diretoria do Instituto imediatamente apoiasse e patrocinasse a expansão programática da iniciativa. “O principal foco é atrair estudantes talentosos para o IFSC/USP e mostrar a consistência deste programa de intercâmbio internacional, mantendo intactos os patrocínios e metas anteriores, bem como a importância de seu crescimento e ampliação, havendo a intenção de institucioná-lo com periodicidade anual”, complementa o Prof. Diogo Boito.

Este renovado programa já conta com cerca de vinte professores do IFSC/USP que se dispuseram a acompanhar, orientar e trabalhar em suas áreas de pesquisa com os alunos estrangeiros que forem selecionados a partir dos projetos que os mesmos submeterem à CRInt, algo que merece o agradecimento dos responsáveis por este intercâmbio internacional.

A duração dos estágios será de dois meses, sendo que os alunos selecionados terão direito a acomodação inteiramente por conta do IFSC/USP, sendo que as verbas para manutenção de cada um, bem como o ticket-aéreo, serão atribuídos após análise individual de cada candidato. Alunos mais carentes serão fortemente apoiados pela organização.

Todas as informações sobre as candidaturas para este programa de intercâmbio internacional estão presentes no cartaz abaixo, com o prazo final para a inscrição marcado para o dia 8 de outubro deste ano, sendo que os interessados em se inscrever deverão preencher o devido formulário em:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBxT_y2XbQ9FjQcU4iVAOqTyMyzr2x9R-svHlhVqB4vyX30Q/viewform?pli=1 (Rui Sintra - IFSC/USP)

