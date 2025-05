IFSC/USP São Carlos comemora o Dia do Físico

Crédito: Divulgação

A sociedade moderna é construída com trabalho e conhecimento, e já é tradição dedicar certos dias do ano a determinados profissionais.

Temos inúmeros dias que comemoram as mais variadas profissões, e nesta segunda-feira, dia 19 de maio, comemoramos o “Dia do Físico”.

A data foi instituída por ser este dia o dia em que Albert Einstein revolucionou o entendimento da Natureza com suas publicações mais importantes.

Nós, em São Carlos, temos dois locais que formam físicos para o Brasil e para o mundo: o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/ USP e o Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos (DF-UFSCar). Nestes locais, profissionais se esforçam para avançar o conhecimento e a forma de entendermos o Universo. É através desse conhecimento que somos capazes de entender quem somos e utilizar isso para produzir benefícios dedicados à espécie humana e a tudo que nos rodeia.

O IFSC/USP tem hoje cerca de noventa professores dedicados integralmente à tarefa de cumprir o papel da física. Mas, é importante lembrar que o físico, hoje, tem responsabilidades com o avanço do conhecimento, mas também com a construção de pontes com outras áreas, criando a mais forte rede, que é a multidisciplinaridade.

Temas modernos de grande importância para todos, como novos medicamentos, novos tratamentos para doenças, nanotecnologia, inteligência artificial, novos materiais, e, principalmente, novos instrumentos para o avanço das pesquisas em geral, tem sua origem graças à ação da física e de suas intercombinações com a química, biologia e computação.

A internet nasceu de desenvolvimento feito pelos físicos e que hoje tornou o mundo pequeno em termos de intercomunicação. Os físicos têm sido fundamentais para o moderno avanço da computação e de sensores que prometem uma grande revolução nas tecnologias em todas as áreas.

Em conversa com os físicos do IFSC/USP, todos são unânimes em dizer que se sentem responsáveis por várias tarefas: formação de gerações de físicos cada vez melhores, desenvolvimento de novos conhecimentos e, principalmente, contribuições relevantes para tornar a vida de todos cada vez melhor, sendo que, por isso, os físicos estão conscientes de sua grande responsabilidade social.

A sociedade espera muito dos físicos para responderem melhor às questões, para combaterem e curarem melhor as doenças, como câncer e infecções, para gerarem novos medicamentos e criarem empresas que gerem empregos e bons salários.

Temos em nosso IFSC/USP grandes físicos, de reconhecimento mundial pelo que fazem e, certamente, teremos gerações de fisicos ainda com maior relevância, pois esta é a determinação do Instituto de Física de São Carlos.

É com imenso prazer que damos os mais elevados parabéns a todos os físicos do IFSC/USP, estendendo essa saudação especial a todos os demais físicos da cidade de São Carlos, do Brasil e do mundo. (Rui Sintra - Jornalista - IFSC/USP)

Leia Também