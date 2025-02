IFSC/USP e Santa Casa retornam atendimentos de fibromialgia

Equipe responsável pelos tratamentos: Luciana Jamami, Vanessa Garcia, Matheus Camargo Antonio, Ana Carolina Canelada e Zuccolotto Rodrigues - Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos (SCMSC) estão retornando os atendimentos relativos fibromialgia na Unidade de Terapia Fotodinâmica (UTF/SCMSC).

Nos últimos anos, o IFSC/USP e a SCMSC, por meio da UTF, têm beneficiado uma quantidade enorme de pacientes acometidos por fibromialgia. Nos últimos sete anos, mais de duas mil pessoas foram beneficiadas por um modelo de tratamento que, de forma inovadora, reduz a dor em 90% dos casos.

As novidades, com o retorno dos atendimentos aos pacientes, vêm nas formas de compreensão da síndrome dolorosa, avaliando qualidade do sono, ansiedade e depressão, além do acompanhamento de outros sintomas, como síndrome do intestino irritável, fato presente em muitos destes pacientes.

Segundo o pesquisador do IFSC/USP, Antonio Eduardo de Aquino Junior, a constante evolução do tratamento e da compreensão da fibromialgia permite melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população. O projeto, acompanhado de perto pelo professor Dr. Vanderlei Bagnato, está continuamente buscando formas de desenvolver novas tecnologias e formas de tratamento tanto para a fibromialgia quanto para outros inúmeros processos dolorosos e inflamatórios.

A equipe que fará os atendimentos é composta por fisioterapeutas treinados, alunos de mestrado e doutorado que conhecem bem a tecnologia e compreendem o paciente.

Para os interessados em realizar o tratamento, que não tem qualquer custo, basta entrar em contato com a UTF pelo telefone (16)3509-1351, sendo que os atendimentos serão realizados em diversos horários, de segunda à sexta-feira. (Rui Sintra – jornalista – IFSC/USP)

