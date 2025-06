IFSC/USP comemora dez anos da criação da Unidade de Terapia Fotodinâmica (UTF) em São Carlos

Sendo uma unidade clínica, a unidade assume uma importância bastante grande, já que foi graças a ela que se conseguiram testar novas tecnologias e protocolos, desenvolver novas metodologias para a saúde, realizando um atendimento ao público em projetos aprovados em comitê de ética.

Foram inúmeros os pesquisadores que passaram pela UTF desde 2015 até o presente momento e, nesse espaço de tempo, conseguiu-se desenvolver e aplicar diversos projetos importantes: tratamentos de úlceras venosas, úlceras diabéticas, fibromialgia, osteoartrose, osteoartrite, artrite psoriática, artrite reumatoide, mucosite, sequelas do COVID, ausência de olfato e paladar, zumbido de ouvido, distúrbios de memória pós-COVID, lipedema, e rugas, entre outros, bem como equipamentos inovadores para a descontaminação pulmonar e câncer de pele, todos eles utilizando tecnologias associadas, sendo que o mais recente utiliza corrente elétrica associada ao laser para tratamento de lesões discais cervicais e lombares que afetam tanto a mobilidade, parestesia, quanto geram dor – as famosas hérnias discais.

Um conjunto de procedimentos, protocolos e avanços tecnológicos com a participação de alunos que muitas vezes chegam até o IFSC/USP em processos de iniciação científica, mestrado e doutorado, sendo que atualmente o Instituto já repassou para a sociedade uma quantidade muito grande de conhecimento, que se traduziu em escrita científica.

“Conseguimos, desde 2015, produzir mais de cinquenta artigos internacionais que foram desenvolvidos em pesquisas junto ao Grupo de Óptica do IFSC/USP (Fotodinâmica), acrescentando-se a publicação de sete livros. Então, tudo isso mostra a importância dessa parceria construída com a Santa Casa da Misericórdia de São Carlos, um trabalho que continua com toda a força”, sublinha o pesquisador do IFSC/USP e responsável pela UTF, Dr. Antonio de Aquino Junior.

Localizada na Rua XV de novembro e inserida na infraestrutura da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, a UTF possui quatro salas de atendimento, e sala de espera, um espaço que atende muito bem não só público como também os profissionais/alunos. “É nesse mesmo espaço que tentamos profissionalizar o aluno, não apenas em relação ao conhecimento, como também ao treinamento no âmbito das novas tecnologias que são criadas em relação aos aspectos fisiológicos e terapêuticos, mas também no desenvolvimento da parte escrita, porque é muito importante que esse aluno tenha a capacidade de escrever e falar sobre aquilo que ele está desenvolvendo para conhecimento público”, ressalta o pesquisador.

Pela UTF - que está sob a supervisão do cientista e docente do IFSC/USP, Prof. Vanderlei Salvador Bagnato - já passaram no período de dez anos mais de trinta alunos de graduação, mestrado, doutorado e de pós-doutoramento, enquanto que na área de atendimentos os números impressionam. “Só na área de fibromialgia foram atendidos mais de três mil pacientes, calculando-se que no computo geral de todos os tratamentos realizados só nessa área tenham sido atendidas mais de cinco mil pessoas. É importante dizer, por exemplo, que na fibromialgia cada paciente recebeu dez sessões de tratamento, o que, se calcularmos uma média, significa dizer que a UTF promoveu trinta mil sessões de tratamento. Fazendo novamente as contas, no computo geral, ou seja, juntando todas as situações clínicas, em todas as áreas, conseguiu-se fazer cerca de cinquenta mil tratamentos em dez anos, o que, realmente, é um número impressionante”, destaca Antonio de Aquino Junior

Um motivo de orgulho para todos os envolvidos

No âmbito desta comemoração, o Provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, Dr. Antonio Valério Murillas Junior, considera que celebrar os dez anos da Unidade de Terapia Fotodinâmica da USP significa reconhecer a força transformadora de uma parceria baseada em conhecimento, inovação e. sobretudo, no compromisso com a vida. "A união entre o Instituto de Física de São Carlos (USP) e a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos tornou possível o desenvolvimento de uma unidade pioneira que alia ciência de ponta ao cuidado humanizado, oferecendo tratamentos mais eficazes e menos invasivos, com resultados concretos para centenas de pacientes", sublinha o Provedor, acrescentando que essa trajetória ao longo de uma década é motivo de orgulho para todos. "Só resta agradecer aos pesquisadores, profissionais de saúde, colaboradores e a todos que, com dedicação e excelência, fazem parte dessa história de sucesso. Que os próximos anos continuem sendo de avanços, descobertas e, principalmente, de benefícios para a população", conclui o Provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos.

“O bem-estar do ser humano é um objetivo comum e para o qual a ciência luta muito”. Quem salienta esse fato é o

docente e pesquisador do IFSC/USP, Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, reafirmando que, numa primeira análise, as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas a todo instante deverão estar à disposição da sociedade. “Uma das áreas de atuação no Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) é a Biofotônica, onde luz (principalmente através de lasers) é utilizada para o tratamento de doenças crônicas e para o tratamento do câncer de pele. A possibilidade de desenvolver novas tecnologias para tais doenças já é um grande feito, mas a possibilidade de podermos disponibilizar para as pessoas à medida que desenvolvemos novos projetos é um feito ainda maior. Isto só é possível devido à parceria que temos com a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos”, sublinha o pesquisador, acrescentando que ao longo destes dez anos de cooperação houve a capacidade de desenvolver mais de dez novas tecnologias e, em paralelo, beneficiar milhares de pessoas dentro desta parceria.

“Tratamentos da fibromialgia, de Parkinson, de complicações causadas pela diabetes, infecções de garganta, dores crônicas e lesões de pele estão entre os que mais nos motivaram a seguir em frente. Nós, do IFSC-USP, somos privilegiados por ter esta parceria que vem permitindo que se legitimem os procedimentos e tecnologias que chegam a beneficiar milhões. Com prazer comemoramos os dez anos e rogamos por mais dez desta parceria, com desenvolvimento e promoção de bem-estar aos nossos cidadãos. Esta parceria tem permitido que nossa ciência, além de importante, seja relevante e tenha impactos sociais na saúde e na economia”, conclui o pesquisador.

O futuro

Quanto ao futuro, o Dr. Antonio de Aquino Junior recorda a iniciativa recentemente levada a cabo no contexto da parceria UTF-SCMSC, com a criação de um curso de especialização em laser, para que os mais diversos profissionais de saúde possam ter mais conhecimento e acesso mais facilitado às tecnologias, uma ação que tem atraído alunos do Rio de Janeiro, Paraná e de outras cidades de São Paulo.

Quanto ao trabalho da UTF, o pesquisador afirma que o desenvolvimento de novas tecnologias e protocolos vai continuar, segundo ele com “mais audácia”, principalmente na área de doenças crônicas e degenerativas.

Sem querer entrar em detalhes, Antonio de Aquino Junior comenta que “A todo o momento nós descobrimos vias de ação, ações que ocorrem devido à intervenção que realizamos junto a pacientes, relatos que são muito importantes, e isso deve promover, ainda neste ano de 2025, trabalhos muito importantes que estamos submetendo ao Comitê de Ética para poderem ser aprovados e iniciados”.

(Rui Sintra – jornalista – IFSC/USP)

