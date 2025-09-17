IFSC/USP abre as portas de seus laboratórios à sociedade

Laboratório IFSC/USP - Crédito: divulgação

Tal como aconteceu no ano passado, o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) vai abrir as portas dos seus Laboratórios de Física Moderna nos próximos dias 06 e 09 de outubro, entre as 14h00 e as 18h00, acolhendo a sociedade de São Carlos e região, com destaque paras os alunos das escolas públicas.

Nesses dias, a iniciativa “Casa Aberta IFSC/USP – A ciência ao alcance da sociedade” convida todos para conhecerem os laboratórios do Instituto e ficarem por dentro de como é a vida dos cientistas e qual o caminho que eles percorreram até chegarem a um Instituto que é reconhecido internacionalmente.

Nesses laboratórios de Física Moderna, os visitantes terão oportunidade de conhecer e/ou aprofundar seus conhecimentos em Física, observando os principais experimentos que desvendaram o mundo atômico e levaram à criação da Física Quântica, experimentos esses que mostram o comportamento dos átomos, elétrons, das partículas de luz – chamadas fótons -, os raios e o laser, entre muitos outros.

Esta visita também se enquadra no “Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica”, comemorado neste ano de 2025 sob a égide da UNESCO, pelo que o evento promoverá diálogos de como a Física Quântica revolucionou a tecnologia moderna, a eletrônica, computação, fibras óticas, a ressonância magnética na saúde e muito mais.

Os interessados neste evento não necessitam se inscrever, bastando comparecer nos Laboratórios de Ensino de Física (IFSC/USP), cuja melhor entrada no Campus USP de São Carlos é pela Avª Trabalhador São-carlense, onde serão recebidos pela equipe de pesquisadores.

