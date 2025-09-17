(16) 99963-6036
quarta, 17 de setembro de 2025
Oportunidade

IFSC/USP abre as portas de seus laboratórios à sociedade

17 Set 2025 - 07h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Laboratório IFSC/USP - Crédito: divulgaçãoLaboratório IFSC/USP - Crédito: divulgação

Tal como aconteceu no ano passado, o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) vai abrir as portas dos seus Laboratórios de Física Moderna nos próximos dias 06 e 09 de outubro, entre as 14h00 e as 18h00, acolhendo a sociedade de São Carlos e região, com destaque paras os alunos das escolas públicas. 

Nesses dias, a iniciativa “Casa Aberta IFSC/USP – A ciência ao alcance da sociedade” convida todos para conhecerem os laboratórios do Instituto e ficarem por dentro de como é a vida dos cientistas e qual o caminho que eles percorreram até chegarem a um Instituto que é reconhecido internacionalmente.

Nesses laboratórios de Física Moderna, os visitantes terão oportunidade de conhecer e/ou aprofundar seus conhecimentos em Física, observando os principais experimentos que desvendaram o mundo atômico e levaram à criação da Física Quântica, experimentos esses que mostram o comportamento dos átomos, elétrons, das partículas de luz – chamadas fótons -, os raios e o laser, entre muitos outros.

Esta visita também se enquadra no “Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica”, comemorado neste ano de 2025 sob a égide da UNESCO, pelo que o evento promoverá diálogos de como a Física Quântica revolucionou a tecnologia moderna, a eletrônica, computação, fibras óticas, a ressonância magnética na saúde e muito mais.

Os interessados neste evento não necessitam se inscrever, bastando comparecer nos Laboratórios de Ensino de Física (IFSC/USP), cuja melhor entrada no Campus USP de São Carlos é pela Avª Trabalhador São-carlense, onde serão recebidos pela equipe de pesquisadores.

(Rui Sintra – Jornalista – IFSC/USP)
 

Leia Também

Estudante da EE Aduar Kemell Dibo conquista nota máxima e garante vaga em programa de intercâmbio
Prontos pro Mundo09h12 - 17 Set 2025

Estudante da EE Aduar Kemell Dibo conquista nota máxima e garante vaga em programa de intercâmbio

Ex-prefeito Airton Garcia precisa ser sedado novamente após hemodiálise
Cidade08h02 - 17 Set 2025

Ex-prefeito Airton Garcia precisa ser sedado novamente após hemodiálise

USP São Carlos lança núcleo E=mc&#xB2; para democratizar ciência com arte e tecnologias inovadoras
Cidade07h59 - 17 Set 2025

USP São Carlos lança núcleo E=mc² para democratizar ciência com arte e tecnologias inovadoras

Estudantes da USP de São Carlos vencem prêmio local no Hackathon 6.0 Connect
Cidade07h10 - 17 Set 2025

Estudantes da USP de São Carlos vencem prêmio local no Hackathon 6.0 Connect

3ª Parada Pedagógica será nos dias 02 e 03 de outubro
Cidade21h05 - 16 Set 2025

3ª Parada Pedagógica será nos dias 02 e 03 de outubro

Últimas Notícias