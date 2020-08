IFSC São Carlos está com processo seletivo aberto para cursos superiores

Crédito: Divulgação

Até o dia 6 de setembro, o campus de São Carlos está com processo seletivo aberto para cursos superiores. Serão ofertadas 40 vagas para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e 40 vagas para o curso de Tecnologia em Processos Gerenciais (TPG), ambos no período noturno. Mas, o que fazem os profissionais formados nestas áreas?

Para a coordenadora do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, a professora Rita de Cassia Arruda Fajardo, o curso superior de Tecnologia em Processos gerenciais tem por objetivo geral formar cidadãos éticos, responsáveis social e ambientalmente, críticos, reflexivos e conscientes, que sejam profissionais habilitados a aplicar e produzir conhecimentos científicos e tecnológicos na área de gestão.

Ela explica que para isso, na formação no IFSP São Carlos, o profissional desenvolve habilidades para lidar com pessoas, capacidade de comunicação, trabalho em equipe, liderança, negociação, busca de informações, tomada de decisão em contextos distintos. É também capaz de elaborar e implementar planos de negócios. É um profissional apto a atuar em diversas áreas da gestão das organizações, tais como, processos de comercialização, suprimento, armazenamento, movimentação de materiais e no gerenciamento de recursos humanos e financeiros.

Já o coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, professor Fábio Roberto Octaviano, comenta que o curso tem como objetivo formar profissionais capazes de analisar, projetar, desenvolver, testar, implantar e manter sistemas computacionais de informação. O profissional também estará apto a avaliar, selecionar, especificar e utilizar metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de programação e bancos de dados, além de coordenar equipes de produção de softwares, inovar e empreender. O curso é gratuito e possui organização curricular composta de seis semestres, com aulas de segunda à sexta-feira. A última pesquisa com alunos egressos mostra que mais de 90% deles estão empregados ou empreenderam seus próprios negócios, além de um alto nível de satisfação com o curso.

Ficou interessado nos cursos? Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter participado de uma das seguintes edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019. O candidato não pode ter sido eliminado em alguma das provas ou ter obtido nota zero na redação. As inscrições devem ser realizadas no link https://processoseletivo.ifsp.edu.br/

