IFSC São Carlos abre as portas de seus laboratórios para a sociedade

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

No próximo dia 25 de junho, a partir das 14h, o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) abrirá as portas dos seus Laboratórios de Física Moderna a toda a população, com o intuito de dar a conhecer a Física Quântica de forma acessível e envolvente.

O evento, denominado “Casa Aberta IFSC/USP – Física Quântica em Ação” contará com a participação de cientistas e alunos dos cursos de bacharelado do IFSC/USP que apresentarão diversos experimentos e demonstrações interativas, proporcionando aos visitantes experiências únicas com os conceitos fundamentais e aplicações da física moderna, especialmente neste ano de 2025 em que se comemora o “Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica”. Inscreva-se nesta iniciativa em – https://acesse.one/7NWj0 (Rui Sintra – jornalista - IFSC/USP)

Leia Também