Idosos podem aprender informática em curso gratuito da USP: inscrições estão abertas

Curso de informática para idosos ocorrerá hoje terça-feira, de 9 de setembro a 25 de novembro

Você tem 60 anos ou mais e nunca mexeu em um computador? Que tal começar agora, de graça e na USP? Esta é a proposta do curso Informática para a Terceira Idade , oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP.

A iniciativa é voltada para pessoas com 60 anos ou mais, residentes em São Carlos e região, que possuem pouco ou nenhum contato com um computador. Um dos temas envolvidos é a segurança digital, para os participantes aprenderem a se proteger de golpes e fraudes online, uma preocupação constante de muitas famílias. Além disso, o curso também promove a inclusão digital, fortalecimento dos laços afetivos, acesso à informação, independência e participação ativa na sociedade.

Para participar, basta se inscrever por meio deste formulário: https://icmc.usp.br/e/81bdd . Ao todo, são oferecidas 20 vagas, a serem ocupadas conforme a ordem de inscrição. As inscrições estão abertas até dia 3 de setembro ou enquanto houver vagas. Pessoas que ainda não realizaram o curso anteriormente terão preferência na seleção. Para garantir o certificado de realização do curso, é preciso participar de 75% das atividades.

No total, haverá 10 aulas, que acontecerão sempre às terças-feiras, das 16 às 18 horas. As atividades começam dia 9 de setembro e vão se encerrar em 25 de novembro, sendo coordenadas pelos professores Lucas Pascotti Valem e Kamila Rios , ambos do ICMC. Todas as aulas ocorreram na sala G1 da Seção Técnica de Informática da Escola de Engenharia de São Carlos, próxima à agência do Banco do Brasil existente no campus da USP, no centro da cidade, local que tem à disposição computadores.

O que será ensinado - Iniciativa do Departamento de Ciências de Computação (SCC) , o curso fornece aos participantes noções básicas sobre o uso do computador, estimula o público idoso a navegar com segurança na internet, a criar e a gerenciar contas de e-mail e a compreender noções de segurança digital para evitar golpes.

Segundo o professor Lucas Valem, o curso tem como objetivo principal promover a inclusão digital de pessoas idosas, oferecendo-lhes novas formas de lazer, ampliando suas possibilidades de comunicação com familiares, especialmente aqueles que vivem em outras cidades, e permitindo que utilizem a internet em atividades cotidianas, como acessar informações e realizar tarefas do dia a dia.

Quem participar terá o apoio semanal aos alunos do ICMC que serão monitores do curso. “Esse acompanhamento dos alunos proporciona uma troca avançada entre gerações, promovendo um aprendizado mútuo e enfatizando a importância dos idosos em nossa sociedade”, encerra o docente.

