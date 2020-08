Idosos do CRI Vera Lucia Pilla lançam livro de receitas

Crédito: Divulgação

Apesar da pandemia do novo coronavírus o pessoal da terceira do Centro de Referência do Idoso (CRI), coordenado pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social, lançou um livro de receitas intitulado “Receitas com Sabor de Mãe”.

O material foi editado com a participação das mulheres, mães e idosas, que a partir de suas experiências na cozinha repassaram as receitas que foram usadas para elaboração do livro. A coordenação do trabalho ficou a cargo da orientadora técnica do CRI “Vera Lúcia Pilla”, Nilva Rodrigues.

“Foi um material produzido antes da pandemia através do trabalho socioeducativo com os idosos acompanhados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Agora resolvemos imprimir e entregar o material impresso, simbolizando o reconhecimento da participação de cada um dos usuários da Assistência Social nos diferentes serviços e equipamentos, o que materializa um dos trabalhos desenvolvidos com e por elas, sendo muitas e diversificadas as experiências vivenciadas com as famílias, mulheres e idosos, todas elas importantes na vida destas pessoas e no trabalho dos profissionais”, avalia Nilva Rodrigues.

O livro também será disponibilizado em mídia digital para possibilitar que chegue a todos que tiverem interesse, não apenas em conhecer o resultado deste trabalho, mas como também, de experimentar as deliciosas receitas.

De acordo com a secretária de Cidadania e Assistência Social a intenção era fazer a entrega do material com um grande encontro no CRI com todas as pessoas que trabalham com ações de proteção social. “Obviamente não conseguimos fazer o lançamento do livro presencialmente em virtude da COVID-19. Com o surgimento do coronavírus todos precisaram se reinventar, proporcionando atividades à distância e fazendo com que todos enfrentassem os desafios da tecnologia. Pedimos a todos para que continuem tomando todos os cuidados na prevenção e se possível para que fiquem em casa”, finaliza Glaziela Solfa Marques.

Além do livro impresso, as autoras receberam uma mensagem, uma tulipa em tecido e uma máscara, confeccionadas em tempo de pandemia pela orientadora Nilva Rodrigues com o apoio de Fátima Regina Periotto, participante das atividades do CRI.

