Idoso é encontrado morto em trilha na região do CDHU

Corpo de idoso desfalecido e socorristas constatam a morte - Crédito: Maycon Maximino

Um idoso ainda não identificado, foi encontrado morto por policiais militares e socorristas do Samu na manhã desta segunda-feira, 31, em uma trilha, rente da linha férrea, na região do CDHU, na Vila Isabel.

Informações preliminares dão conta que uma mulher (vizinha) teria visto a vítima antes do suposto mal súbito e reclamado que sentia fortes dores no peito. A mulher chegou a pedir para que o idoso procurasse um médico e a resposta teria sido dito que iria fazer isso caso não melhorasse. Só que antes iria até uma padaria comprar leite.

O idoso seguiu caminho, foi até a padaria e no retorno para casa, não suportou as dores e caiu desfalecido em uma trilha. Ao lado, um pacote com um litro de leite.

Segundo a mulher, o primeiro nome da vítima seria Dorivaldo e teria entre 78 e 82 anos.

A perícia técnica foi solicitada para investigações de praxe e posteriormente o corpo será encaminhado ao IML para esclarecer a causa mortis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também