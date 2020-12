Idoso é atacado por abelhas enquanto caminhava na região do Parque do Kartódromo

Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 60 anos foi atacado por um enxame de abelhas na manhã desta sexta-feira, na Avenida Eliza Gonzales Rabelo, na região do Parque do Kartódromo, no Jardim Centenário.

A vítima caminhava normalmente quando começou a receber picadas. Por ser alérgico, teve falta de ar e caiu. Populares acionaram socorro e rapidamente um socorrista com uma motolância deu os primeiros atendimentos e posteriormente uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu encaminhou o idoso à Santa Casa.

