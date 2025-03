Idoso com DPOC aguarda desde sexta-feira transferÃªncia via Cross para hospital

Compartilhar no facebook

Jerônimo está na UPA Cidade Aracy - Crédito: Arquivo pessoal

Desde sexta-feira (21/03), Jerônimo Donizete Vilela de Andrade, de 68 anos, está internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Aracy, aguardando uma vaga via CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Ele precisa de atendimento especializado para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e está com uma infecção.

Segundo a filha que acionou o São Carlos Agora, nesta segunda-feira (24/03), seu estado de saúde piorou, exigindo o uso de máscara de oxigênio, e há a possibilidade de intubação. Familiares relatam preocupação com a demora na transferência e pedem providências urgentes para que ele receba o atendimento necessário em um hospital adequado.

