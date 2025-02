Compartilhar no facebook

O corpo da idosa Shirley Magalhães Petitto, 70 anos, que sofreu um mal súbito na tarde de ontem no canteiro central da avenida Regit Arab, Cidade Aracy, será velado a partir das 10h no velório municipal e o enterro está marcado para ocorrer às 14h30, no Cemitério Santo Antonio de Padua. Ela deixa o marido, três filhos e netos.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, Shirley lutava contra o câncer.

Aos familiares, nossos sinceros sentimentos.

