Idosa é carregada no colo por PM após ficar presa em veículo

Mulher é carregada no colo por PM após ser retirada do carro - Crédito: Reprodução

Policiais militares realizaram o resgate de pessoas que estavam na região da baixada do Mercado Municipal durante o temporal que atingiu a cidade e provocou enchente na tarde desta quinta-feira (27).

Em um destes salvamentos, um casal de idosos ficou preso dentro do veículo. Eles não conseguiam sair devido ao grande fluxo de água em volta do carro.

Rapidamente os policiais militares realizaram o resgate e a mulher foi carregada no colo por um PM até um local seguro.

Os idosos são pais do Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller. Ele fez questão de agradecer publicamente os policiais. "Hoje foi um dia de grande susto. Meu pai e minha mãe foram salvos por policiais militares no momento de maior intensidade da chuva na região central. Ele com 81 anos e ela com 77 ficaram presos dentro do carro".

