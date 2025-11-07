(16) 99963-6036
Idosa de 77 anos com tumor na garganta aguarda liberação do CROSS para internação em São Carlos

07 Nov 2025 - 22h35Por JM
A família de Maria Lopes da Silva, de 77 anos, moradora do bairro Presidente Collor, na região do Cidade Aracy, reclama da demora na transferência da idosa, que está com um tumor avançado na garganta e enfrenta dificuldades para se alimentar e respirar.

Segundo relatos do neto, Josimar Lopes dos Santos, a idosa está internada na UPA do Cidade Aracy há vários dias, e os médicos da unidade já fizeram diversos pedidos de regulação pelo sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) para que ela seja encaminhada à Santa Casa. “Os próprios médicos da UPA reconhecem a gravidade da situação. A garganta dela está praticamente fechada, ela não fala e não se alimenta há mais de duas semanas”, contou o neto.

Apesar disso, até o momento, a idosa continua na UPA, sem previsão de transferência para um hospital com estrutura adequada para o tratamento.“Não podemos deixar uma paciente idosa, com um quadro tão grave, morrer à míngua. Só queremos que ela seja internada e receba os cuidados que precisa”, desabafa Josimar.

 

