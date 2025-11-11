ICMC-USP realiza semana de portas abertas com mostra interativa de projetos entre 24 e 28 de novembro

As atrações que o público poderá conferir durante a semana de 24 a 28 de novembro foram desenvolvidas por alunos de graduação e de pós-graduação em mais de 20 diferentes disciplinas oferecidas por professores do ICMC. - Crédito: ICMC/USP

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, promoverá entre os dias 24 e 28 de novembro uma mostra interativa e gratuita aberta ao público. A proposta é apresentar, de forma leve e acessível, o que se ensina e o que se aprende na maior universidade pública do país, por meio dos projetos desenvolvidos por alunos e professores.

Durante toda a semana, os visitantes poderão explorar temas como inteligência artificial, programação, ciência de dados, sistemas de computação, desenvolvimento web e pesquisa operacional. Haverá também palestras curtas, às 13h e às 18h, com histórias inspiradoras de pessoas que contribuíram para a trajetória da computação.

As atividades ocorrem no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano (bloco 6), com programações nos períodos da manhã, a partir das 9h, e da tarde, a partir das 14h. Segundo o professor Thiago Pardo, coordenador do evento, o objetivo é aproximar a comunidade da universidade.“É uma oportunidade para a população vir conversar com nossos alunos, professores e funcionários, conhecer os projetos e descobrir o que é feito na USP de forma prática e divertida”, destacou.

A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas de forma individual ou em grupo pelo link: https://forms.gle/JYTP1CmcjXawHGDj7. Qualquer pessoa pode se inscrever — estudantes, professores ou curiosos de todas as idades.

Além das apresentações, os visitantes poderão conhecer a Biblioteca Achille Bassi, uma das maiores do Brasil nas áreas de computação, matemática e estatística, e visitar o Museu de Computação Odelar Leite Linhares, que preserva a história da tecnologia no país.

