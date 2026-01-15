ICMC-USP abre inscrições para curso preparatório gratuito para vestibulares

Estudantes que cursam ou já finalizaram o ensino médio, prioritariamente em escolas públicas, podem se inscrever na iniciativa até dia 15 de fevereiro (crédito da imagem: Projeto Aprender) -

Estão abertas as inscrições para o Projeto Aprender, curso preparatório gratuito para vestibulares oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. A iniciativa é voltada a estudantes que estejam cursando ou que já tenham concluído o ensino médio, prioritariamente oriundos de escolas públicas. O prazo para inscrição segue até o dia 15 de fevereiro.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher o formulário disponível no link https://icmc.usp.br/e/j5qyx. Ao todo, são oferecidas 65 vagas. A seleção ocorre em duas etapas. Na primeira fase, os candidatos realizarão uma prova de conhecimentos no sábado, dia 21 de fevereiro. Os aprovados avançam para a segunda etapa, que consiste em um bate-papo com os voluntários do projeto, nos dias 7 e 8 de março, com o objetivo de avaliar a situação socioeconômica dos participantes.

As aulas terão início no dia 16 de março e contemplam todas as disciplinas exigidas nos principais vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os encontros ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h40, no bloco 5 do ICMC, na área 1 do campus da USP, no centro de São Carlos. De forma opcional, o projeto também oferece monitorias das 18h às 18h50, voltadas ao esclarecimento de dúvidas e à resolução de exercícios. Aos sábados, poderão ser realizadas atividades extraordinárias, como simulados, visitas e aulas específicas sobre obras literárias.

De acordo com a coordenação, desde o início do Projeto Aprender, em 2016, mais de 100 estudantes foram aprovados em universidades públicas, entre elas a USP, Unesp, Unicamp, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Coordenado pela professora Kalinka Castelo Branco, do ICMC, o projeto conta com a atuação voluntária de estudantes da USP, da UFSCar e da Unesp, além de profissionais de diferentes áreas, que colaboram como professores e monitores. A iniciativa tem apoio da Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICMC e do Rotary São Carlos – Bandeirantes.

Além dos alunos, o Projeto Aprender também está com inscrições abertas para voluntários interessados em integrar a coordenação ou atuar como professores e monitores. Os interessados devem se inscrever por meio do formulário disponível em https://icmc.usp.br/e/5i387

Por assessoria de imprensa

