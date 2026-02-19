ICMC-USP abre inscrições para curso de Inteligência Artificial aplicada à Saúde

icmc -

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP), em São Carlos, está com inscrições abertas para o curso “Inteligência Artificial Aplicada na Área da Saúde”, voltado a profissionais e pesquisadores interessados em aprofundar conhecimentos sobre o uso estratégico da IA no setor.

A proposta é apresentar métodos e aplicações de Inteligência Artificial no contexto da saúde, explorando técnicas de aprendizado de máquina e análise de dados clínicos. O curso oferece fundamentos conceituais aliados a aplicações práticas, permitindo que profissionais compreendam, avaliem e utilizem soluções baseadas em IA de forma crítica e estratégica.

Programação

A grade é composta por seis minicursos:

Introdução à Análise de Dados na Área da Saúde

Aplicações Clínicas de Inteligência Artificial em Imagens Médicas

Formas Alternativas de Representação de Dados na Saúde para Modelagem Preditiva e Análise Exploratória

Processamento de Imagens Médicas com Inteligência Artificial

Calculadora de Risco de Câncer por IA para Rastreamento do Câncer Hereditário

IA para Gestão de Saúde: Dados Multifontes, Saúde Pública e Tomada de Decisão

Público-alvo e formato

O curso é direcionado a graduados na área da saúde e estudantes de pós-graduação que já possuam formação na área. Casos excepcionais devem ser tratados diretamente com a coordenação.

As aulas ocorrerão aos sábados, entre os dias 7 de março e 11 de abril de 2026, com opção de participação remota ou presencial no Auditório Professor Fernão Stella de Rodrigues Germano, no ICMC-USP. Além disso, haverá uma hora de tutoria online no período noturno, na semana seguinte a cada encontro.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até 28 de fevereiro.

Informações completas:

https://mba.iabigdata.icmc.usp.br/ia_saude/

Formulário de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRTdb9Ezq301rxhjXXnJaXajooIjUIbkiS90XmNO5mleiHfQ/viewform

Dúvidas via WhatsApp:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5516992109371

