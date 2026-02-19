ICMC-USP abre inscrições para curso de Inteligência Artificial aplicada à Saúde

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP), em São Carlos, está com inscrições abertas para o curso “Inteligência Artificial Aplicada na Área da Saúde”, voltado a profissionais e pesquisadores interessados em aprofundar conhecimentos sobre o uso estratégico da IA no setor.
A proposta é apresentar métodos e aplicações de Inteligência Artificial no contexto da saúde, explorando técnicas de aprendizado de máquina e análise de dados clínicos. O curso oferece fundamentos conceituais aliados a aplicações práticas, permitindo que profissionais compreendam, avaliem e utilizem soluções baseadas em IA de forma crítica e estratégica.
Programação
A grade é composta por seis minicursos:
-
Introdução à Análise de Dados na Área da Saúde
-
Aplicações Clínicas de Inteligência Artificial em Imagens Médicas
-
Formas Alternativas de Representação de Dados na Saúde para Modelagem Preditiva e Análise Exploratória
-
Processamento de Imagens Médicas com Inteligência Artificial
-
Calculadora de Risco de Câncer por IA para Rastreamento do Câncer Hereditário
-
IA para Gestão de Saúde: Dados Multifontes, Saúde Pública e Tomada de Decisão
Público-alvo e formato
O curso é direcionado a graduados na área da saúde e estudantes de pós-graduação que já possuam formação na área. Casos excepcionais devem ser tratados diretamente com a coordenação.
As aulas ocorrerão aos sábados, entre os dias 7 de março e 11 de abril de 2026, com opção de participação remota ou presencial no Auditório Professor Fernão Stella de Rodrigues Germano, no ICMC-USP. Além disso, haverá uma hora de tutoria online no período noturno, na semana seguinte a cada encontro.
Inscrições
As inscrições seguem abertas até 28 de fevereiro.
Informações completas:
https://mba.iabigdata.icmc.usp.br/ia_saude/
Formulário de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRTdb9Ezq301rxhjXXnJaXajooIjUIbkiS90XmNO5mleiHfQ/viewform
Dúvidas via WhatsApp:
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5516992109371