ICMC tem projeto contemplado em chamada conjunta da USP e do CNPEM

Um projeto desenvolvido em parceria entre o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP São Carlos e o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) foi contemplado na chamada conjunta lançada pelas duas instituições. A iniciativa, financiada pela FAPESP, tem como objetivo criar algoritmos capazes de corrigir automaticamente vibrações durante a aquisição de imagens em tomografias nanométricas.

De autoria do pesquisador Eduardo Xavier Silva Miqueles, do CNPEM, e do professor Elias Salomão Helou, do ICMC, o projeto foi batizado de Alinhamento de Tomogramas sem Reconstrução. A proposta busca solucionar um dos maiores desafios enfrentados por cientistas que utilizam o acelerador de partículas do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), em Campinas: o impacto das mínimas oscilações do ambiente nas medições de objetos extremamente pequenos.“Quando você mede objetos muito pequenos, é preciso um ambiente extremamente estável do ponto de vista mecânico. Mas essa estabilidade absoluta não existe na prática. Não se trata de tirar uma fotografia instantânea; as medições levam alguns segundos e, nesse intervalo, o chão vibra, um caminhão pode passar na frente do LNLS, e o objeto acaba sob influência dessas vibrações. Em escala nanométrica, esses deslocamentos se tornam enormes”, explica o professor Elias.

Impacto científico

A pesquisa promete beneficiar diretamente os usuários do LNLS, mas também poderá ser aplicada em outros contextos de micro e nanotomografia. Em hospitais, as vibrações não afetam tanto os exames, já que os objetos estudados são grandes, como o corpo humano. No entanto, em experimentos que exigem precisão nanométrica, cada oscilação pode comprometer os resultados.

Além do avanço científico, o projeto prevê a contratação de um pós-doutorando, por meio de processo seletivo a ser aberto em breve. “É também uma oportunidade de formação. Para esse jovem pesquisador, o impacto pode ser enorme, trabalhar em um laboratório de referência mundial logo no início da carreira”, destaca o docente do ICMC.

Seleção competitiva

A chamada conjunta, lançada em 25 de junho de 2025, exigia que cada proposta tivesse dois coordenadores principais, um da USP e outro do CNPEM. Ao todo, 64 propostas foram submetidas e 15 aprovadas, abrangendo áreas como ciências exatas, engenharias, ciências agrárias, biotecnologia, ciências ambientais, biológicas e da saúde.

Colaboração de longa data

A parceria entre Elias Helou e Eduardo Miqueles não é recente. Ambos tiveram formação no doutorado na Unicamp, sob a orientação do mesmo professor. Com o tempo, a relação acadêmica se transformou em trabalhos conjuntos, artigos científicos e algoritmos que hoje já fazem parte da rotina do LNLS.“Este novo projeto tem um sabor especial porque renova uma parceria que já rendeu frutos concretos, tanto em publicações científicas quanto em aplicações práticas. É muito gratificante perceber que aquilo que criamos na universidade pode se transformar em algoritmos que hoje fazem parte da rotina de um laboratório de ponta como o LNLS”, ressalta o professor Elias.

Com informações da assessoria de imprensa

