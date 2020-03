ICMC seleciona professor temporário na área de educação matemática

As inscrições devem ser realizadas até às 17 horas do dia 25 de março - Crédito: Reinaldo Mizutani

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, recebe inscrições no processo seletivo para a contratação de um docente, por prazo determinado, para o Departamento de Matemática (SMA). O salário pode variar de R$ 1.918,72, para o candidato com nível de doutorado, a R$ 1.371,19, para quem tem título de mestre.

Com jornada de 12 horas semanais de trabalho, o selecionado atuará nas seguintes disciplinas: Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio; Didática; Introdução aos Estudos da Educação; e Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I e II.

As inscrições devem ser realizadas até às 17 horas do dia 25 de março exclusivamente via internet pelo link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Para mais detalhes sobre documentações, provas e prazos, acesse o edital 23/2020, disponível no site do ICMC: icmc.usp.br/e/22422.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também