ICMC São Carlos promove evento online que revela as aplicações práticas de Engenharia e Ciência de Dados

Crédito: Nilton Junior

Se você atua em pesquisa, desenvolve metodologias inovadoras ou busca testar ideias na área de ciência e engenharia de dados, já deve ter enfrentado desafios para encontrar e organizar informações de forma eficiente. Muitas vezes, os dados necessários não estão acessíveis ou estruturados de forma adequada, o que dificulta o avanço dos estudos. Para discutir alternativas e soluções para esse problema, será realizado um evento online gratuito, sábado, 8 de março, às 10h.

Promovida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) e pelo MBA em Inteligência Artificial e Big Data da USP, em São Carlos, a palestra gratuita Engenharia e Ciência de Dados – Dos bastidores ao palco na gestão de dados em pesquisa será conduzida pelo professor Altigran Soares da Silva, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas (IComp/Ufam). O encontro abordará a aplicação da gestão de dados nos contextos acadêmico e industrial.

O professor é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e possui ampla experiência em aprendizagem de máquina, engenharia de dados, ciência de dados e recuperação de informação. Ele também é cofundador de empresas de tecnologia, como a Akwan (adquirida pelo Google), a Neemu (adquirida pela Linx) e a Teewa (adquirida pelo Jusbrasil). Atualmente, coordena programas profissionais na Capes e é editor-chefe do Journal of the Brazilian Computer Society.

Segundo Altigran Soares, em projetos de ciência de dados, mais de 80% do tempo é dedicado a processos como extração, deduplicação, integração e limpeza de dados – etapas essenciais para garantir a confiabilidade e a precisão dos resultados. Por isso, conhecer casos concretos dessa área é fundamental para profissionais que buscam se diferenciar e se posicionar estrategicamente no mercado.

A palestra discutirá a crescente importância da ciência e da engenharia de dados nos cenários acadêmico e industrial, abordando os desafios da preparação e gestão de grandes volumes de dados. Entre os temas explorados estarão a automação em larga escala, a integração de dados heterogêneos e o impacto de tecnologias emergentes, como modelos de linguagem avançados, em tarefas de anotação semântica. O evento ainda reforçará o conhecimento sobre métodos mais eficazes e acessíveis para viabilizar análises robustas, mesmo em contextos com recursos limitados.

A palestra integra o ciclo de eventos da disciplina Tendências e Mercado em Inteligência Artificial e Big Data, que tem como objetivo capacitar profissionais do setor e enriquecer a formação dos alunos do MBA em Inteligência Artificial e Big Data.

O evento será transmitido pelos canais do YouTube ICMC TV e MBA em Inteligência Artificial e Big Data, sem necessidade de inscrição prévia. Aberto a todos os interessados, o encontro contará com a mediação da professora Solange Rezende, coordenadora do MBA.

Sobre o MBA

Oferecido pelo Departamento de Ciências de Computação (SCC), o MBA em Inteligência Artificial e Big Data incentiva a formação de lideranças que possam desenvolver projetos em diversas áreas, visando à assimilação do conhecimento extraído dos dados e de tecnologias recentes para apoiar a tomada de decisões.

