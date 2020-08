ICMC São Carlos promove evento online e busca interação humano-computador

Crédito: Divulgação

Como uma maior interação entre seres humanos e computadores pode resultar em benefícios para o processo de ensino e aprendizado? Discutir essa questão é um dos principais objetivos de um evento online que será realizado no próximo sábado, 22 de agosto, a partir das 14 horas.

O webinário A união faz a força: tecnologias educacionais apoiadas pela interação humano-computador é uma iniciativa do curso de Pós-Graduação a Distância em Computação Aplicada à Educação, que é oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, e está com inscrições abertas. O evento terá a participação da professora Isabela Gasparini, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e será mediado pelo professor Seiji Isotani, coordenador do curso de pós-graduação.

Gratuito e totalmente aberto à participação do público em geral, o webinário será transmitido pelo Youtube e pelo Facebook. Para participar, não é preciso se inscrever antes, basta acessar uma das plataformas no momento do evento. Aqueles que desejarem obter certificado deverão preencher a lista de presença que será disponibilizada durante o evento.

Sobre a palestrante – A professora Isabela Gasparini é graduada em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina, fez mestrado e doutorado na mesma área pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua no campo da interação humano computador e da informática na educação, sendo especializada nos seguintes temas: adaptabilidade e personalização, modelagem do usuário, tecnologia educacional, usabilidade e acessibilidade, sistemas cientes/sensíveis ao contexto, contexto e aspectos culturais, gamificação, learning analytics e sistemas de recomendação.

Isabela participa, ainda, da Comissão Especial de Interação Humano-Computador e da Comissão Especial de Informática na Educação (CEIE), ambas da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), além de ser editora-chefe da Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE).

