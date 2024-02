ICMC São Carlos prepara atrações para recepcionar calouros

Mais de 30 atividades foram preparadas para dar boas-vindas às novas alunas e alunos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Para que se sintam parte da maior universidade pública do país, todas e todos poderão participar de diversas atrações de 26 de fevereiro a 1 de março, que é quando acontece a Semana de Recepção aos Calouros em toda a USP.

Este ano, o tema da Semana é “Viver a USP é melhor que sonhar”. O material preparado para acolher as novas alunas e alunos traz mensagens que revelam o quanto a chegada à Universidade é um marco importante na vida dos jovens, um momento por muito tempo sonhado que ficará registrado na memória de estudantes e familiares.

Entre as diversas atrações que agitarão a semana estão bate-papos sobre a vida na USP com alunos já experientes, esclarecimento de dúvidas com os coordenadores dos cursos, aulas introdutórias, palestras, Seminário de Coisas Legais, bate-papo com os pais e uma feira de oportunidades. Haverá, ainda, muita diversão e atividades culturais e sociais no Integra Redondo, além de noite de jogos, exibição de filme e doação de cabelos.

“Participar da Semana de Recepção é muito relevante para os ingressantes porque é neste momento que a gente mostra tudo o que a USP pode oferecer. É uma oportunidade única para obter informações sobre permanência estudantil, sobre como participar de projetos de iniciação científica e de extensão, os quais costumam agregar muito à formação desses alunos”, explica o professor Diego Furtado Silva, presidente da Comissão de Recepção aos Calouros do ICMC.

Para dar início à Semana, todos que ingressaram em cursos de graduação oferecidos pelo campus da USP, em São Carlos, estão convidados para um grande encontro de boas-vindas que acontecerá no salão de eventos do campus a partir das 8 horas de segunda-feira, dia 26. Essa cerimônia será transmitida ao vivo pelo Youtube neste link: https://www.youtube.com/watch?v=n0C2g0MOJOA.

Logo depois, os estudantes do ICMC receberão o kit ingressante e poderão participar da ação de doação de cabelos no vão da Biblioteca Achille Bassi. Enquanto isso, os pais estão convidados para conversar com professores e funcionários do ICMC no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, onde poderão esclarecer suas dúvidas a respeito da vida universitária. É nesse auditório que, a partir das 18h30, todos os estudantes do ICMC vão receber informações específicas sobre o Instituto, durante a cerimônia de recepção oficial.

As atividades continuam durante toda a semana, terminando na sexta-feira com o Seminário de Coisas Legais e o encerramento. A programação completa está disponível no site www.calouros.icmc.usp.br. Todas as atrações são gratuitas e não demandam inscrições prévias.

