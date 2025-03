ICMC SÃ£o Carlos irÃ¡ premiar melhor tese em InteligÃªncia Artificial

Prêmio foi criado em 2024, e condecora anualmente a melhor tese de doutorado na área de inteligência artificial - Crédito: Envato

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, abriu inscrições para a edição 2025 do Prêmio Maria Carolina Monard de Teses de Doutorado em Inteligência Artificial. A iniciativa destaca as melhores teses defendidas na área em 2024, promovendo excelência acadêmica e impulsionando o desenvolvimento científico e tecnológico. Para concorrer, basta preencher o formulário de inscrição até o dia 12 de maio. Quem vencer receberá um certificado de reconhecimento e uma premiação em dinheiro no valor de R$ 5 mil.

O prêmio homenageia a professora Maria Carolina Monard, referência nacional e pioneira em pesquisas sobre aprendizado de máquina no Brasil. A honraria busca valorizar trabalhos inovadores e de alto impacto em inteligência artificial (IA), e esta edição é patrocinada pelos pesquisadores Igor Braga e Everton Cherman, ex-orientandos de Monard.

Segundo a professora Solange Rezende, do Departamento de Ciências de Computação do ICMC, que coordena a comissão julgadora do prêmio, serão avaliados critérios como originalidade, relevância científica e relevância social da pesquisa. “A comissão organizadora tem o grande desafio de selecionar a melhor tese de doutorado que contemple essas questões muito relevantes. Buscamos ter um olhar especial para a aplicabilidade social do trabalho”, aponta.

Entre os critérios de avaliação previstos no edital do Prêmio estão: originalidade do trabalho (20%); relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social na área de IA (20%); qualidade e quantidade de publicações decorrentes da tese (15%); metodologia utilizada (15%); qualidade da redação e estrutura/organização do texto (15%); além de desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar (15%).

A comissão julgadora do prêmio é composta por membros do ICMC, um pesquisador externo da área e um membro da Comissão Especial de Inteligência Artificial (CEIA), da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), podendo incluir pareceristas adicionais, especialistas em computação e em IA. A cerimônia de premiação acontecerá em 19 de setembro, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do ICMC.

Conheça o vencedor da primeira edição

Na primeira edição do prêmio, realizada em 2024, a tese intitulada Algoritmos incrementais e eficientes para árvores e regras de decisão e algoritmos baseados em proximidade foi a vencedora. De autoria do pesquisador Saulo Mastelini, o trabalho foi orientado pelo professor André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, diretor ICMC. Na tese, Saulo abordou a temática do aprendizado de máquina online, apresentando novos métodos computacionais que permitem a análise e processamento contínuo de grandes volumes de dados em tempo real. O processo possibilita a aplicação dos códigos em sistemas financeiros, diagnósticos médicos e monitoramento de redes de sensores, por exemplo, de forma mais rápida e adaptável.

Homenagem a uma jornada pioneira

A professora Maria Carolina Monard é reconhecida como uma das grandes pioneiras na pesquisa em inteligência artificial no Brasil, estando presente desde o plantio das primeiras sementes científicas deste campo, no primeiro Simpósio Brasileiro sobre Inteligência Artificial (SBIA), realizado na década de 1980. Maria Carolina foi a primeira mulher a se tornar professora titular no ICMC, em 1993, desempenhando um papel fundamental na criação e consolidação do Laboratório de Inteligência Computacional (LABIC) e dos cursos de computação (graduação e pós-graduação) do ICMC, reconhecidamente entre os melhores do país. Falecida em 2022, a professora deixou um legado de inovação para futuras gerações de pesquisadores em IA.

