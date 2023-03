ICMC recebe inscrições para curso avançado que ensina idosos a utilizar smartphones

Para participar da iniciativa, é preciso ter, no mínimo, 60 anos, e um celular com sistema Android versão 8.0 ou superior - Crédito: Henrique Fontes

Com o objetivo de oferecer letramento digital ao público idoso de São Carlos e região, o curso Práticas com Smartphones – Módulo Avançado está com inscrições abertas até o dia 7 de março ou enquanto houver vagas. Oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, o curso é voltado a idosos que já conhecem as funcionalidades básicas dos celulares.

A ideia do módulo avançado é ampliar a familiaridade desse público com os smartphones, realizando práticas que os apoiem no desenvolvimento de competências e habilidades para lidar com aplicativos que emergiram ou que tiveram seu uso disseminado durante o período de distanciamento social, como o iFood, Spotify, entre outros.

Para participar da iniciativa, além de possuir conhecimento dos aplicativos tradicionais dos smartphones, é preciso ter, no mínimo, 60 anos, e um celular com sistema Android versão 8.0 ou superior. Gratuito, o curso ocorrerá presencialmente de 15 de março até 28 de junho, sempre às quartas-feiras, das 14 às 16 horas.

Para se inscrever em uma das 30 vagas disponíveis, basta preencher o formulário no Sistema Apolo da USP neste link: https://icmc.usp.br/e/251cb.

