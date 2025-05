ICMC realiza 1º encontro de Mulheres na Matemática com programação gratuita nesta sexta-feira (30)

Nesta sexta-feira, 30 de maio, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, será palco do 1º Encontro de Mulheres na Matemática. A programação gratuita acontece das 10h às 17h30 no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano (bloco 6 do ICMC) e marca as comemorações pelo Dia Internacional das Mulheres na Matemática, celebrado mundialmente em 12 de maio.

Voltado a todas as pessoas interessadas, o evento busca destacar a importância da equidade e da representatividade de gênero na área da matemática. Para participar, basta se inscrever pelo formulário disponível no link: https://icmc.usp.br/e/f9584.

A programação inclui palestras, mesa-redonda, espaços de diálogo e trocas de experiências sobre temas como a presença feminina nas ciências exatas, métodos matemáticos aplicados à saúde e à produção, além de aspectos geométricos de superfícies complexas. Para conferir os detalhes da programação, o perfil do Simpósio de Matemática para a Graduação (SiM) no Instagram está disponível em @sim_icmc.

O evento é fruto da parceria entre a comissão organizadora do SiM e os grupos de extensão WiT (Women in Tech) e Grace (Grupo de Alunas de Ciências Exatas). Entre as convidadas estão as professoras do ICMC Márcia Federson, Maria Aparecida Soares Ruas (Cidinha) e Maristela Oliveira.

A data homenageada remete ao legado da matemática iraniana Maryam Mirzakhani, primeira mulher a conquistar a Medalha Fields — a maior honraria da área. Suas contribuições foram fundamentais para os estudos em geometria e dinâmica de superfícies de Riemann e seus espaços de módulos.

