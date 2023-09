ICMC promove evento voltado à natureza em São Carlos

Crédito: Divulgação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, promove a sétima edição do evento Vem Chegando a Primavera dias 21 e 22 de setembro. Realizado pelo Programa de Gestão Socioambiental do Instituto, o evento é gratuito e aberto à participação de toda a comunidade, sem necessidade de qualquer tipo de inscrição.

Entre as atrações da programação estão uma apresentação do Coral da USP São Carlos no dia 21 às 13h30, plantio de mudas de árvores e a instalação de 15 placas interativas de identificação das espécies cultivadas nos jardins do Instituto, com informações básicas como o nome popular e científico de cada uma, além de um QR Code que remeterá o visitante ao Museu da Fauna e Flora para obter mais detalhes.

Haverá também uma oficina sobre um estilo tradicional da arte japonesa de arranjar flores, ramos e galhos naturais, chamada Ikebana estilo Sanguetsu, com a professora Rose Mary Teixeira de Lemos. Na oficina, que ocorrerá dia 22, às 16 horas, cada participante poderá confeccionar seu próprio mini arranjo e levar para casa. Em conjunto com o evento, ocorrerá uma exposição da arte da Ikebana estilo Sanguetsu, na vitrine de exposições da Biblioteca Achille Bassi, do ICMC, de 20 a 22 de setembro.

Sobre o Programa

O Programa de Gestão Socioambiental foi lançado em 2013, com o objetivo de integrar as ações socioambientais do Instituto e alinhá-las às iniciativas da Superintendência de Gestão Ambiental da USP. O objetivo é promover os princípios de sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável em suas diversas dimensões, o uso racional dos recursos e a segurança ambiental no ICMC e na USP, além de difundir essa perspectiva no município e na região. Compõem o Programa a Brigada de Arboristas, o Museu da Fauna e da Flora, a Subcomissão de Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (SADS), o USP Recicla, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e a Comissão de Ação e Integração Social (CAIS).

Confira a programação completa do 7ª Vem Chegando a Primavera:

Dia 21 de setembro:

9 horas – Plantio de 4 mudas de árvores

Local: Jardins do ICMC

13h30 – Apresentação do Coral ICMC

Local: Jardim Luís Roberto Peletero

14h30 – Caminhada pelo ICMC para apresentação de 15 placas das árvores (com QR Code)

Local: Jardins do ICMC

Dia 22 de setembro:

16 horas – Oficina de Ikebana Sanguetsu com a professora Rose Mary Teixeira de Lemos

Local: Hiperespaço Loibel

