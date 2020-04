ICMC oferece 20 vagas para Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria

Crédito: Divulgação

Aproximar o setor produtivo, governos e universidade é o principal objetivo do Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria (MECAI) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Criado em 2014 e pioneiro nessa área, o programa está com inscrições abertas até o dia 30 de abril para os interessados em ocupar uma das 20 vagas oferecidas na ênfase em ciência de dados.

O objetivo do MECAI é fornecer a seus alunos uma sólida formação em matemática, estatística e computação, buscando atender às demandas do setor produtivo, de modo a fomentar avanços tecnológicos e desenvolvimento de produtos, tornando assim empresas e setores governamentais mais competitivos e reconhecidos internacionalmente. O profissional formado recebe capacitação para atuar em diversas áreas, pois as habilidades desenvolvidas incluem técnicas de otimização, análise de dados, estatística, inteligência computacional, dentre outras.

As inscrições podem ser realizadas diretamente na página do Programa (www.icmc.usp.br/pos-graduacao/mecai/ingresso). Podem participar do processo seletivo candidatos que tenham concluído, até a data de matrícula, curso de graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Matemática, Estatística ou áreas afins. Também é preciso estar atuando no mercado de trabalho ou comprovar dois anos de atividade profissional. A classificação será feita com base em três critérios: análise da formação acadêmica, do curriculum vitae e do projeto de pesquisa.

O MECAI é vinculado ao Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da Fapesp, cujo um dos objetivos é o estreitamento entre a academia e o setor produtivo.

Pós-graduação no ICMC - Os programas de pós-graduação do ICMC estão entre os melhores do país, tendo formado um número expressivo de mestres e doutores que hoje ocupam posições em prestigiadas empresas e em unidades de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior. Além do MECAI, o ICMC oferece o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (ProfMat), resultado de uma parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

Há, ainda, três programas que oferecem mestrado e doutorado strictu sensu: o Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional; o Programa de Pós-Graduação em Matemática e o Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística, oferecido em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O Instituto disponibiliza, também, duas opções de pós-graduação à distância, uma é destinada a formar especialistas em computação aplicada à educação e a outra qualifica profissionais na área de ciência de dados.

