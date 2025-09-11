ICMC lança curso de extensão sobre desenvolvimento de jogos em linguagem montadora

As inscrições devem ser feitas até 11 de setembro - Crédito: Envato

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o curso de extensão ICMC IDE: uma plataforma para desenvolvimento de jogos em linguagem montadora. A atividade é gratuita e aberta ao público.

O curso acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro, das 19 às 21 horas, em formato híbrido: presencialmente nos laboratórios 6.305/6.306 do ICMC e online via Google Meet. As aulas serão ministradas por Eduardo do Valle Simões, e têm como público-alvo professores e estudantes de cursos da área de Computação da USP e de outras instituições de ensino superior.

O objetivo do curso é divulgar a ferramenta ICMC IDE, desenvolvida recentemente no ICMC, e disponível como software livre sob licença GPL. Professores poderão utilizar a plataforma como apoio didático em disciplinas de Organização e Arquitetura de Computadores, especialmente para o ensino de programação em linguagem de montagem (assembly).

A ferramenta permite o desenvolvimento de jogos clássicos, como Pac-Man, Snake e Tetris, por meio de um ambiente de simulação de processadores com suporte a teclado e uma interface de texto de 30 linhas por 40 colunas. O ICMC IDE foi projetado para ser didático, com uma interface web integrada e acessível, superando limitações de ferramentas anteriores, que frequentemente eram pouco intuitivas e fragmentadas.

Durante o curso, os participantes terão contato com temas como:

Introdução e motivação do projeto;

Apresentação detalhada da plataforma;

Fundamentos de linguagem de montagem;

Desenvolvimento de jogos em linguagem montadora;

Demonstração de jogos completos desenvolvidos na ferramenta;

Processo de desenvolvimento do ICMC IDE.

Para obter o certificado, o participante deve ter frequência e participação em, no mínimo, 70% das atividades propostas.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online até o dia 11 de setembro. São oferecidas 60 vagas, que serão preenchidas por sorteio.

Por assessoria de imprensa

