ICMC entrega chocolates em projeto social e faz a alegria da criançada

No último dia 17 de abril, a Comissão de Ação e Integração Social (CAIS) do ICMC levou seu famoso coelho da Páscoa e muitos chocolates ao jovens do PROARA – Projeto Araci, que desenvolve atividades sociais, culturais, educacionais e esportivas para moradores dos bairros Cidade Aracy I e II, Antenor Garcia, Presidente Collor e Jardim Zavaglia do município são-carlense.

No total, foram entregues 134 chocolates, doados pela comunidade do ICMC. O coordenador da CAIS, Anderson Alexandre, encarnou mais uma vez o personagem do coelho da Páscoa e, juntamente com a equipe da Comissão presente na ação, Tatiana Deriggi, Silvia Franchin e Maria Lima, alegrou ainda mais o público ali presente.

A Comissão presenteou as crianças do projeto e, como recompensa, ganharam abraços de várias delas: “Nós nos surpreendemos a cada ano com as reações das crianças e adolescentes em receber um mimo e saber da existência da USP São Carlos. Uma ação como essa deixa uma sementinha ali em muitos jovens, pois muitos não sabem sequer da existência da Universidade”, comenta Anderson.

A ação Doce Páscoa também contou com o apoio da Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) do ICMC e com a participação da professora Kalinka Castelo Branco, vice-diretora do Instituto, que aproveitou a oportunidade para apresentar a pesquisa Você sabe o que é um carro voador?. O tema atraiu a curiosidade dos participantes do projeto, que estão na faixa etária de 6 a 16 anos. Eles ouviram atentamente as explicações e, posteriormente, fizeram perguntas à professora. “Conversei com eles sobre a USP, que é uma escola de ‘gente grande’, e lá vão aprender uma série de atividades, inclusive como fazer um carro voador, pois trabalho com drones e toda essa parte de segurança em minha área. Disse a eles que a matemática é muito legal, e é a responsável por fazer esses carros voarem. Notei que as crianças ficaram bastante interessadas, então foi uma ótima experiência”, conta Kalinka.

Para o coordenador da Comissão, a ação de entregar um chocolate é uma maneira de se aproximar da comunidade da cidade em uma data tão especial: “A presença do coelho da Páscoa acaba sendo algo lúdico e as crianças, adolescentes e adultos que trabalham nas instituições se sentem acolhidas, pois isso remete a recordações boas”.